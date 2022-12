HHC: il “nuovo” cannabinoide al centro dell’attenzione

Da poco approdato sul mercato mondiale, l’HHC ha tutte le attenzioni proiettate su di sé. Scopriamo questo “nuovo” cannabinoide, scoperto in realtà quasi 80 anni fa: le sue origini, gli effetti, la legalità e quanto sia sicuro per la salute dei consumatori.

Che cos’è l’HHC

L’HHC, o esaidrocannabinolo, è un cannabinoide sintetizzato per la prima volta dal chimico statunitense Roger Adams nel 1944. Denominato il cannabinoide “semisintetico”, l’HHC, anche se in concentrazioni molto basse, si trova naturalmente nella pianta di cannabis. Tuttavia, essendo la sua estrazione più costosa e complessa, viene comunemente prodotto in laboratorio.

HHC e THC: similitudini e differenze

L’HHC e il THC condividono una struttura molecolare quasi identica. La principale differenza è che il primo si ottiene attraverso un processo di idrogenazione, ossia aggiungendo degli atomi di idrogeno H+ al delta-9-tetraidrocannabinolo.

Questi piccoli cambiamenti molecolari, però, secondo il Boston Hemp Inc, un rivenditore di prodotti a base di cannabinoidi, rendono l’HCC “un composto molto più stabile” del THC, con una resistenza al calore più alta e una durata di conservazione più lunga.

Gli ipotetici effetti dell’HHC

Più potente del delta-8 THC, l’esaidrocannabinolo, essendo strutturalmente simile al THC, pare si leghi perfettamente ai recettori CB1 e CB2, generando quasi gli stessi effetti ma di minore intensità, come:

euforia;

rilassamento fisico e mentale;

attacchi di fame improvvisa;

percezione dello spazio-tempo alterata;

capacità sensoriale più sviluppata.

L’HHC è davvero sicuro?

Nonostante manchino gli studi sugli effetti dell’HHC a breve e a lungo termine, produttori e rivenditori presentano i loro articoli come sani e sicuri, ovviamente, ma sono tutte teorie. L’unica certezza sono i tanti dubbi che lo avvolgono.

Affermare che l’HHC sia sicuro o meno è una mossa a dir poco azzardata. Possiamo solo affidarci all’esperienza dei consumatori, che, almeno finora, pare non abbiano riscontrato effetti negativi o segnalato la sua tossicità.

L’esaidrocannabinolo è legale?

Molto spesso l’HHC viene spacciato come una forma legale del THC, ma non è così. Tra clausole e cavilli, la sua legalità è molto discussa, essendo la cannabis legiferata diversamente per ogni Stato.

I negozi online promuovono l’HHC raccontando che, non essendo presente nella tabella I degli stupefacenti, sia legale. Non è proprio così perché nel testo unico sugli stupefacenti è scritto chiaramente che, oltre a quelle indicate, è da considerarsi illegale “Ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia capacità di determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle precedentemente indicate”, includendo in un altro comma tutta: “La cannabis indica, i prodotti da essa ottenuti; i tetraidrocannabinoli, i loro analoghi naturali, le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico”.

Negli Stati Uniti, invece, ai sensi della legge federale “Farm Bill” del 2018, che consente la vendita di prodotti derivanti dalla canapa, l’HHC potrebbe considerarsi legale. Tuttavia, l’esaidrocannabinolo non è un derivato del tutto naturale ma un semisintetico dagli effetti psicoattivi e la discussione è aperta anche oltreoceano.