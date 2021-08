Hemp Lab Italia: distributore di talee ornamentali

Siamo una delle prime realtà in Italia a vendere talee ornamentali provenienti dall’Austria. Abbiamo oltre 60 varietà disponibili e lavoriamo sempre per espandere il database genetico, mantenendo a catalogo alcuni dei vecchi strain come la Skunk#1 o la White Widow.

Le nostre talee radicano su un substrato organico con un estratto di salice, che è un ormone naturale molto forte. Le piante madri sono selezionate esclusivamente da semi regolari e costantemente rinnovate in modo da poter offrire ai nostri clienti talee della massima qualità.

Utilizziamo solo fertilizzanti di origine puramente organica e liquidi biologici come: guano di uccelli, farina di pesce, guano di pipistrello, humus di vermi o melassa, vinaccia, estratti di alghe, thè di compost e thè di vermi. Quando si tratta di protezione delle piante ci affidiamo agli insetti utili e ai pesticidi biologici che sono elencati nel catalogo del materiale operativo. Come si può vedere dall’esempio americano, il mercato della cannabis è in forte espansione e da quest’anno sembra che anche l’Europa stia ripensandoci. In campo medico, in particolare, va trovata al più presto una soluzione, è impensabile che persone già segnate dalla vita vengano punite o criminalizzate per aver assunto la medicina che le aiuta. La nostra visione per l’Italia è un mercato legale della cannabis, con punti di erogazione come in Olanda, Spagna o Stati Uniti, con una rigorosa protezione dei giovani e un rigido controllo di qualità. Una produzione che non sia nelle mani dello stato o di gruppi aziendali, ma di piccoli agricoltori biologici regionali con regole ragionevoli per la coltivazione privata, la proprietà e il trasferimento.

Maggiori informazioni su www.hemplabitalia.it.