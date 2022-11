Hemp-30: rivoluzione canapa in UK

Nel Regno Unito per la Green Industrial Revolution hanno scelto di puntare sulla canapa. È infatti partito il progetto Hemp-30 per l’aumento record della coltivazione della canapa in UK, guidato dall’Università di York.

Il programma viene messo nero su bianco all’interno del rapporto governativo dedicato al “Programma d’innovazione sulle materie prime da biomassa”, dove, oltre alle alghe e al miscanto, è stata dedicata un’ampia sezione alla canapa.

OBIETTIVI DEL PROGETTO HEMP-30

Come apprendiamo direttamente dal report della fase 1 dell’Università di York: “L’obiettivo chiave del progetto Hemp-30 è realizzare nel Regno Unito una grande espansione della coltivazione, raccolta e utilizzo della canapa industriale tra il 2020 e il 2030. Ciò aumenterà significativamente la produzione di biomassa del Regno Unito riducendo le emissioni di gas serra del paese e aiutando a guidare la “Green Industrial Revolution” [Rivoluzione Industriale Verde, ndr.].”

“La rapida crescita annuale della canapa industriale consente di sequestrare fino a 22 tonnellate di anidride carbonica per ettaro ogni anno – di più rispetto a qualsiasi altra coltura o a qualsiasi bosco. La canapa industriale costituisce anche un’eccellente protezione ambientale come ammendante per la salute del suolo con basse esigenze di input, rappresentando un’eccellente alternativa per la rotazione delle colture.”

LA FASE 1 DEL PIANO HEMP-30

Attualmente, il Regno Unito coltiva circa 800 ettari di canapa industriale. Hemp-30

cercherà di sviluppare e attuare una strategia decennale per aumentare l’apporto della coltura

di almeno 100 volte, fino a raggiungere gli 80mila ettari l’anno di produzione.

La canapa industriale diventerà così un’importante risorsa economica e ambientale nel Regno Unito giungendo ad immettere fino a 700 milioni di sterline nell’economia del Regno Unito e a sequestrare fino 1

milione di tonnellate di anidride carbonica ogni anno.

La fase 1 del progetto Hemp-30 ha comportato un’ampia discussione con i portatori d’interesse nella catena di approvigionamento della filiera della canapa e, sulla base di queste discussioni, è emersa la posizione attuale nel Regno Unito e nel mondo per quanto riguarda la canapa industriale come coltura e per la generazione di un’ampia gamma di prodotti.

È stata inoltre sviluppata una tabella di marcia su un periodo di 10 anni che riassume le fasi principali necessarie per realizzare il proposto aumento di 100 volte dell’apporto di canapa coltivata nel Regno Unito entro il 2031.

LA FASE 2 DEL PROGETTO E LE 4 AREE DI SVILUPPO

La fase 2 del progetto si svilupperà in tre anni e dimostrerà le innovazioni relative alla canapa industriale

che rientrano in quattro aree principali:

Coltivazione di nuove varietà di canapa industriale e moltiplicazione dei semi. L’Università di York ha istituito una piattaforma di coltivazione rapida di piante di canapa che è stata utilizzata per sviluppare nuove varietà di canapa e garantire i diritti dei coltivatori delle piante. Il progetto svilupperà una serie di nuove varietà di canapa con valore commerciale, unitamente ad una grande espansione delle cultivar esistenti. Sviluppo di nuove metodologie per aumentare la resa della biomassa di canapa per ettaro: il progetto utilizzerà una tecnologia innovativa per la raccolta più efficiente della canapa industriale dal campo. Inoltre, il progetto valuterà l’uso di nuovi trattamenti biologici e chimici per aumentare la resa in biomassa della canapa industriale. Dimostrazione di tecnologie innovative per la lavorazione della canapa in azienda – il progetto valuterà l’uso delle tecnologie di lavorazione della canapa industriale legate a (1) bioenergia; (2) materiali da costruzione e (3) fibra per tessili, che hanno tutti il potenziale per essere localizzati in fattorie che coltivano canapa industriale. Sviluppo delle catene di approvvigionamento, valorizzazione e innovazione del Regno Unito per la canapa industriale – il progetto svilupperà un programma completo di networking, comunicazione e condivisione delle informazioni, affrontando le disconnessioni tra gli stakeholder, per creare sinergicamente una valorizzazione della canapa industriale.

