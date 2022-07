Cosa è cambiato nel mondo della cannabis negli ultimi 10 anni? Questa è la domanda che ci siamo fatti e continuiamo a farci quando pensiamo a quali prodotti e marchi meglio si adattano ai gusti e alle affinità dei nostri clienti. Ultimamente grazie anche alla lungimiranza di diversi stati oltreoceano si è cominciato a liberalizzare il consumo di cannabis e questo ha portato inevitabilmente a un arricchimento dei prodotti cannabici disponibili, in particolar modo quello delle estrazioni e i suoi derivati come rosin, BHO, distillati e water hash.



Questo arricchimento ha modificato anche il modo di approcciarsi e di gustare al meglio questi fantastici prodotti. Con questa consapevolezza abbiamo cominciato una lunga ricerca di attrezzature come dabber, dab rig, torce, contenitori in silicone e vaporizzatori per liquidi distillati: tutti articoli indispensabili per chi vuole godere al massimo la sua fumata. Ma non ci siamo di certo fermati qua e consapevoli anche del fatto che il nostro paese a differenza di altri non permette a tutti l’accesso a questi tipi di hash i nostri clienti possono trovare, su www.headshopitalia.com, una vasta gamma di attrezzature per produrre estratti come: presse per il rosin, sacchi per il water hash, colonne pressurizzate per il BHO e molto altro.

Se da una parte privilegiamo ciò che è innovativo di certo non abbiamo tralasciato il classico – se così si può definire – ed è per questo che il nostro catalogo vanta anche innumerevoli tipologie di bong, da quelli di produzione artigianale opera di mastri vetrai a quelli più commerciali e di facile reperibilità.

Se parliamo di cambiamento anche la recente modifica alla legislazione europea sulla canapa industriale ha portato una ventata di freschezza, questo ci ha permesso di creare un nostro marchio di CBD la Star Weed, che sta riscuotendo un discreto successo in diversi negozi italiani ed europei.

Dopo tante ricerche e contatti con svariate aziende produttrici abbiamo individuato cinque genetiche attentamente selezionate e coltivate in indoor e glasshouse; Lemon Star, Amnesia Star, Gorilla Star, Skywalker OG e Purple Star, inoltre dispensiamo su richiesta estratti al CBD come wax, rosin e crumble di altissima qualità. Questi fenotipi sono coltivati in maniera biologica e con una meticolosa attenzione alla fase di essiccazione e concia che garantiscono al prodotto finale un boquet terpenico unico con dei profumi che hanno fatto diventare in poco tempo queste 5 genetiche un must nei vari CBD shop.

Il team di Headshop Italia vi aspetta garantendovi professionalità, rapidità, innovazione ed esperienza.