Hashba: pipe di vetro fatte a mano e create in Europa

Il mio nome è Giovanni Berruyer, sono italo francese e vivo a Praga da diversi anni ormai. Sono rimasto affascinato dal vetro sin da quando mi regalarono il mio primo bong a 17 anni. Oggi a distanza di tempo personalizzo pipe in base alle richieste dei clienti e provo a soddisfarli al massimo, concretizzando le loro aspirazioni attraverso una mia interpretazione che richiede sensibilità, tempo e lavoro. Rendere un pezzo artistico funzionale mi esalta e mi spinge a creare nuove forme utilizzando anche nuovi materiali. Continuo a essere ogni volta affascinato dalla magia dei giochi di luce e colori che il vetro è capace di dare. Non utilizzo torni meccanici ed ogni pipa è creata a mano. Ho fatto dei corsi in Italia per imparare a soffiare il vetro ed ho lavorato con impegno e passione per imparare a maneggiare questa materia, e non smetto mai di apprendere.

Ci sono innumerevoli tecniche per lavorare il vetro, ma alla fine ognuno si crea la propria e costruisce i suoi strumenti in base alle necessità. Ogni creazione per me è come un figlio e chiedo sempre ai miei clienti di contattarmi per qualsiasi necessità, soprattutto se hanno avuto qualche incidente con le pipe e quindi necessitano di assistenza.

La mia volontà è quella di trasmettere attraverso il vetro le emozioni e le esperienze acquisite ogni giorno. Durante i viaggi in Asia i colori, gli odori e i sapori hanno lasciato un’impronta nella mia personalità che vorrei cercare di trasmettere nelle mie creazioni.

La più grande soddisfazione è quella di osservare gli sguardi soddisfatti dei clienti quando ricevono la loro pipa Hashba.

Tutte le informazioni su Hashba qui: www.instagram.com/hashba_glass

