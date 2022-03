Pandemia. Surriscaldamento globale. Declino dell’astensione al voto. Tecnologia invasiva. Disoccupazione. Rassegnazione. Sfiducia. Apatia. Paura del presente e del futuro.

E se ti dicessi che esiste un Pianeta B? Un pianeta dove ci si impegna per mettere in pratica l’ecologia, la solidarietà, il benessere e la cultura?

No, questo Pianeta B non è Saturno, non è la Luna e neppure Marte, ma si chiama Terra. E sono sicuro che qualche seme di questo pianeta B è presente anche nel luogo in cui ti trovi ora. Infatti so per esperienza diretta che i portali verso il nuovo mondo sono in Umbria, Toscana, Emilia Romagna, Liguria e tutte le regioni d’Italia. Sto parlando degli ecovillaggi.

Ecovillaggi: un mondo di opportunità

Io mi chiamo Bernardo Cumbo, ho 25 anni e ho vissuto per due anni in un ecovillaggio. In questa meravigliosa esperienza di vita mi si è aperto un mondo di opportunità: asili nel bosco, bioedilizia, facilitazione, fitodepurazione, startup sociali ed innovative, progetti di rigenerazione urbana, autoproduzione di cibo, permacultura, comunicazione non violenta, l’universo degli ecovillaggi e tanto altro.

La maggior parte di queste parole io non le avevo mai sentite. Eppure ognuna di esse racchiude al suo interno quel nuovo mondo in armonia con l’ambiente, la comunità e noi stessi a cui tutti noi auspichiamo. Queste realtà e persone invece di rassegnarsi, focalizzarsi sui problemi, sperimentano, provano e si sporcano le mani per trovare soluzioni alle enormi difficoltà che stiamo affrontando.

Con l’obiettivo di far conoscere queste utopie concrete a più persone possibili, nel 2019 iniziai a viaggiare per raccontare queste alternative di vita, di lavoro, di società. In tutti questi anni, anche se sono stato fermo diversi mesi per via dei vari lockdown, ho incontrato e intervistato oltre 70 persone e realtà in tutta Italia.

Credo che ora più che mai ci sia bisogno di speranza, di ispirazione e di un’informazione che alimenti e che parli di questa Italia in Cambiamento (prendendo ispirazione dagli amici di italiachecambia.org).

Con l’intento di contaminare, nutrire di possibilità, alimentare il cambiamento positivo e ispirare più persone possibili inizia questa collaborazione con DolceVita.

Parleremo di ecovillaggi, di questi laboratori del nuovo mondo solidale ed ecologico. Insieme andremo alla scoperta delle realtà comunitarie che ci sono in Italia, ma non solo: la differenza tra ecovillaggi e cohousing, il numero e una mappa degli ecovillaggi in Italia e nel mondo, film (gratuiti) sugli ecovillaggi e tanto altro.

Allacciati le cinture, il treno verso il nuovo mondo sta partendo.