News dal growshop Campo di Canapa

Campo di Canapa è uno dei primi canapai d’Italia, aperto dal lontano 1998!

Il suo fondatore partì aprendo il primo Growshop in toscana in un piccolo fondo in una stradina del centro autentico di Firenze.

Oggi, non lontano da lì, Campo di Canapa è diventato un Grow-Seed-Head-Hemp Shop e con la sua lunga e avventurosa storia ha fatto da apripista per tutto il settore cannabico in Italia, affrontando molte battaglie legali, tutte vinte, e restando sempre in prima linea nella lotta contro il proibizionismo.

Un esempio di coerenza e determinazione, insieme a tanta passione e professionalità, fanno di questo canapaio un genere unico in Italia e nel mondo!

Da sempre attenti alle novità e ai prodotti esclusivi e di difficile reperibilità del mondo cannabico mondiale, ed anche attenti a selezionare prodotti di altissima qualità e affidabilità, presso il punto vendita a Firenze e sul sito puoi trovare una quantità di banche di semi di cannabis per tutti i gusti e le tasche, un’amplissima scelta di prodotti per la coltivazione (non perderti la linea del Super Soil di SWA!), i migliori vaporizzatori e una vasta scelta di oggetti per fumatori di tutti i generi.

Il motto dei titolari è “LA CANAPA SALVERÀ IL MONDO!“, ed è per questo che borse, accessori e abbigliamento in canapa sono stati da sempre i benvenuti e hanno reso questo canapaio davvero completo!

Punto di riferimento per clienti e agricoltori come dispensario di CBD di qualità predilige prodotti naturali a km 0.

Esperienza, passione, professionalità e il clima familiare, trasmesso di padre in figlio, rendono questo luogo un pezzo di storia della cultura cannabica italiana che non puoi perderti!

