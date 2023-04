Quando si pensa agli orinatoi, a tutto pensiamo tranne che a qualcosa di gradevole all’olfatto o alla vista, tanto meno ci vengono in mente essenze e forme floreali. Tutto questo era vero fino all’arrivo di GreenPee.

Ebbene, se l’azienda olandese in questione avrà successo, potremo presto traformare il nostro immaginario, dato che ha disegnato ed implementato degli orinatoi decisamente fuori dal comune – o meglio dentro, visto che si trovano già sparsi in varie città d’Europa!

GREENPEE TRASFORMA L’URINA IN FERTILIZZANTE ECOLOGICO

Si tratta di un’azienda olandese dal nome molto eloquente: “GreenPee” è infatti un’impresa che produce orinatoi ecologici che permettono ai suoi fruitori di sesso maschile di aiutare l’ambiente a rigenerarsi mentre espletano le loro normali funzioni fisiologiche.

Sì perché il serbatoio di questo speciale orinatoio è riempito con fibra di canapa o con una miscela di urina e un bloccante ammoniacale e quando il serbatoio è pieno, può essere svuotato trasformando la miscela in acqua pulita o in fertilizzante, a seguito di un processo di compostaggio.

Non si tratta poi di un fertilizzante qualunque, ma di uno ricco di sostanze molto preziose per le piante: i fosfati, che costituiscono le sostanze principali di cui si nutrono le piante.

La miscela di urina e fibre di canapa o il fertilizzante estratto possono ad esempio essere consegnati alle aziende incaricate della manutenzione del verde pubblico per utilizzarli come concime organico nei parchi pubblici, nell’agricoltura urbana e nei giardini pensili.

L’ORINATOIO GRADEVOLE ALLA VISTA E… ALL’OLFATTO

Ma anche l’occhio vuole la sua parte, non è così? Ecco perché questa azienda olandese ha pensato proprio a tutto: GreenPee è anche bello da vedere!

Si presenta infatti in uno stile moderno e funzionale, ma ciò che lo rende davvero fuori dall’ordinario è che, nella sua sommità è stato progettato per ospitare dei mini giardini pensili con tanto di fiori colorati e profumati.

Ma non è tutto: i fiori vengono innaffiati grazie ad un pratico serbatoio da 30 litri di cui GreenPee è dotato per la raccolta dell’acqua piovana; il prodotto della minzione delle persone che utilizzeranno il dispositivo inoltre, non produrrà cattivi odori proprio grazie alle fibre di canapa di cui abbiamo scritto sopra che li assorbiranno.

L’ECONOMIA CIRCOLARE DI GREENPEE

Per chiudere il cerchio, c’è inoltre da aggiungere che GreenPee non ha bisogno di essere collegato alla rete idrica o fognaria, il che significa meno inquinamento per l’ambiente nelle città in cui viene installato, che al momento si trovano, oltre che in Olanda anche in Belgio.

Vista poi la drammatica situazione in cui versa il nostro Paese per quanto riguarda il sistema fognario, il fatto che questo innovativo orinatoio non vada ad aumentare l’annoso problema, non potrebbe che essere estremamente positivo, se si decidesse di piazzare anche qui questo tipo di orinatoio.

Ecco quindi che questo dispositivo altamente innovativo può anche ascriversi all’interno dell’economia circolare, in quanto utilizza materiali organici per il suo funzionamento, minimizza la produzione dei rifiuti, e riusa le sostanze che vengono raccolte al suo interno in maniera sostenibile.

Se non ci fosse, bisognerebbe inventarlo!