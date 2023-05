Greenhousefeeding Linea Bio

I prodotti Bio Feeding sono una miscela biologica al 100% di nutrienti organici, che forniscono tutti i macro e micro nutrienti essenziali e promuovono la vita microbica nel terreno, contribuendo a creare una rete fertilizzante-suolo sana ed ecologica.

I microbi benefici che si trovano naturalmente nelle materie prime (ad esempio germi di malto, farina di colza e vinacce) aiutano a decomporre la materia organica convertendola in forma minerale e liberando nutrienti che sono disponibili per la pianta subito dopo l’applicazione.

Le materie prime utilizzate da sole non sempre sono la migliore via di fertilizzazione della pianta. È la combinazione di ingredienti specifici che crea un fertilizzante altamente efficace. Per questo consigliamo BioGrow per la fase vegetativa, BioBloom per la fase di fioritura, e infine BioEnhancher come ammendante del suolo per ogni fase di crescita.

BioGrow è una miscela “all-in-ONE” di materiali naturali accuratamente selezionati, formulati appositamente per la fase di crescita vegetativa delle piante a crescita rapida.

BioBloom fornisce i nutrienti essenziali per un’eccellente produzione di fiori e frutta, prontamente disponibili per la pianta vengono rilasciati lentamente per fornire tutti i nutrienti per un periodo di 8 settimane.

BioEnhancer infine ha come scopo principale quello di migliorare l’assorbimento delle sostanze nutritive e di agire come un ammendante del suolo, ma può anche essere usato per il radicamento delle talee, la germinazione dei semi e come spray fogliare per stimolare la crescita delle piante.

Per maggiori informazioni www.shop.greenhousefeeding.com.