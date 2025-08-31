Birra cornerLifestyle

Gouden Carolus Classic, il cuore reale del Belgio

Redazione
Gouden Carolus Classic, il cuore reale del BelgioLe Gouden Carolus è una linea di birre ad opera del birrificio Brouwerji Het Anker – nel cuore della città fiamminga di Mechelen, le cui origini risalgono al 1471 – il cui nome rende omaggio a Carlo V, imperatore del Sacro Romano Impero e amante della birra in questione, prodotta proprio nella sua città natale.

Il nome Gouden Carolus infatti significa letteralmente “Carlo d’Oro”, in riferimento alle monete d’oro coniate sotto il suo regno. E proprio allo stesso modo di quelle monete questa birra incarna valore, tradizione e prestigio. La versione Classic, forse la più rappresentativa del birrificio belga, è un’autentica Belgian Strong Dark Ale con uno stile ricco, profondo e complesso e con una gradazione alcolica di 8.5%.

Dal colore mogano profondo, con riflessi rubino ha una schiuma cremosa e densa, persistente e aderente segno di ottima carbonizzazione. Ha un profumo di frutta secca e candita, caramello con leggere note speziate e con un accenno di liquirizia e cioccolato fondente che si rispecchia anche nel sapore. In bocca è avvolgente e piena ma ben equilibrata, una birra profonda e complessa che esprime tutta la tradizione della scuola belga.

Un grande classico belga che non delude mai, rispettata e amata da appassionati in tutto il mondo.

