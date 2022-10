Da sempre Sweet Seeds® dà il massimo per preservare e migliorare la sua collezione genetica. Quando scegliamo le varietà che mettono a disposizione anno dopo anno, sappiamo sempre che otterremo infiorescenze di cannabis della più alta qualità. In quest’articolo parlerò della famosissima e apprezzata Sunset Sherbet, in versione femminizzata e dipendente dal fotoperiodo, ma dalla fase di fioritura particolarmente rapida. Infatti, è più veloce di circa due settimane rispetto alla sua gemella, come spesso accade con le piante appartenenti alla famiglia F1 Fast Version®. Stiamo parlando, appunto, della Gorilla Sherbet F1 Fast Version® (SWS98).

Dopo aver fatto germogliare il 100% dei semi (4) ho usato piccoli vasetti di yogurt come vasi. Ogni quattro giorni ho aggiunto dello stimolante per radici e, in circa 12 giorni, i semi sono cresciuti a un buon ritmo. Era arrivato il momento di travasarla in un vaso da 1 litro. L’operazione è stata svolta con Azzos e Mikos, per potenziare la vita nel terriccio. 25 giorni dopo la germinazione le piante erano in perfetto stato e pronte per i vasi Airpot da 10 litri. Il 30esimo giorno ho deciso di passare alla fase di fioritura impostando il ciclo a 12/12. Le piante hanno cambiato fase mostrando un’ottima salute. Quando sono comparsi i primi pistilli ho modificato la concimazione aggiungendo un fertilizzante per la fioritura ed eliminando quello per la crescita. Ho usato anche uno stimolante per fiori al massimo dosaggio in ogni innaffiatura, ed enzimi ogni due, il tutto in maniera costante fino alla fine del loro ciclo di vita.

Una cosa che Sweet Seeds® garantisce sempre è un incredibile vigore e nel caso di Gorilla Sherbet F1 Fast Version®, non potrebbe essere altrimenti. Sembra incredibile che, in così poco tempo, sia possibile veder crescere fiori di tale calibro. Al 30º giorno di fioritura, il locale era già pieno di aromi molto dolci e agrumati, mentre la vista panoramica della growbox era davvero incoraggiante. Era presente resina abbondante in ogni foglia attorno le cime, oltre che chiazze sulle foglie di maggiori dimensioni. Quando uno dei progenitori è la meravigliosa Gorilla Girl XL Auto® (SWS82) [Gorilla Girl® x Sweet Gelato Auto® (SWS74 x SWS76)], non potrebbe essere altrimenti. Questo incrocio garantisce inoltre un’alta produzione e grande potenza.

Si avvicinava il momento della raccolta e, al giorno 42, ho smesso di concimare. A questo punto, le piante stavano iniziando a ossidare i pistilli, un inconfondibile segno di maturità. La produzione delle infiorescenze superiori era soddisfacente, ma non erano ancora abbastanza grandi, cosa che succede quando i calici iniziano a gonfiarsi. Gli aromi emanati erano già di una prelibatezza divina. Non c’è niente di più piacevole del raccogliere le proprie piante e accumulare medicina per quei giorni in cui ne abbiamo tanto bisogno. Una fase di fioritura di 54 giorni è stata più che sufficiente per ottenere piante mature e dalla grande produzione. Le cime erano tutte robuste, lunghe e molto appiccicose. L’odore che emanavano era molto invitante: un mix tra dolce e agrumato con note di legno appena tagliato. Era arrivato il momento di essiccare e far maturare questi bellissimi fiori, prima di goderseli al massimo.

Per concludere, posso garantire che coltivare Gorilla Sherbet F1 Fast Version® è stato molto semplice, come succede con quasi tutte le varietà di Sweet Seeds®, ecco perché ti consiglio di piantare i semi e scoprire in prima persona i vantaggi di questa grande varietà. Se coltivi all’esterno, otterrai una raccolta di alta qualità e, soprattutto, in tempi record. Coltivare le varietà F1 Fast Version® è sinonimo di qualità, quantità e velocità, impossibile sbagliare. Cosa aspetti?