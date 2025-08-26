Google apre alla pubblicità sulla cannabis in Canada

Dopo anni di censure, che hanno creato non pochi problemi agli operatori di settore, Google apre il suo servizio pubblicitario, Google Ads, anche alla cannabis, ma al momento solo in Canada.

La multinazionale ha infatti annunciato il lancio di un programma pilota limitato che permetterà, per la prima volta, a operatori canadesi del settore della cannabis di pubblicare annunci su Google Search.

L’iniziativa è stata raccontata dalla testata canadese StratCann che spiega che l’iniziativa è partita il 25 agosto 2025 e durerà fino a un massimo di 20 settimane.

CANNABIS E PUBBLICITÀ SU GOOGLE

Il programma è riservato esclusivamente ad aziende che hanno la licenza federale, e che quindi sono legalmente autorizzate da Health Canada a produrre, vendere o distribuire cannabis. La scelta sottolinea il tentativo di Google di muoversi con cautela, garantendo il rispetto delle normative in vigore.

Per ora, gli annunci saranno visibili solamente nei risultati di ricerca, non su YouTube, rete display o Shopping. Questo approccio circoscritto serve a “valutare l’interesse degli utenti e orientare eventuali aggiornamenti futuri delle policy” secondo quanto dichiarato da Google.

Chi non desidera vedere annunci legati alla cannabis potrà escluderli tramite “My Ad Center”, strumento di gestione delle preferenze pubblicitarie della piattaforma.

In Canada, la pubblicità della cannabis è fortemente regolamentata: non si possono fare promozioni su TV, cartelloni o riviste con immagini colorate, testimonianze o riferimenti a stili di vita glamour. Tuttavia, è consentita la promozione informativa o basata su preferenze di brand, purché rivolta esclusivamente ad adulti e in contesti non accessibili ai minori. Questa cornice normativa è parte integrante dell’ambiente in cui si inserisce il progetto pilota di Google.