Go Fast! La nuova generazione di semi rapidi è qui!C’è un nuovo concetto nel mondo della coltivazione e si chiama Go Fast. Da Kannabia Seeds, banca del seme spagnola con oltre un decennio di esperienza internazionale, presentiamo un’innovazione pensata per chi vuole essere sempre un passo avanti: semi femminizzati a fioritura rapida pronti per il raccolto in sole 7 settimane. 

Dopo anni di sviluppo di genetiche stabili, potenti e produttive, abbiamo ampliato il nostro catalogo con questa nuova gamma, frutto dell’incrocio di ceppi femminizzati e autofiorenti selezionati. Il risultato: semi che mantengono le migliori caratteristiche – sapore, aroma, effetto, struttura – e guadagnano in velocità. 

Avete poco tempo, ma grandi aspettative? Le Go Fast sono le vostre nuove alleate

  • Raccolti veloci senza compromettere la qualità
  • Resistenza all’umidità e ai parassiti
  • 99% di femminizzazione
  • Adatta alla coltivazione indoor e outdoor

Scoprite nel catalogo questi gioielli della collezione di semi Go Fast

  • Candy Cream Go Fast, dolce, resinosa e molto produttiva;
  • Pure Skunk Go Fast, classica, intense e veloce;
  • Sunset Sherbet Go Fast, la nuova varietà di quest’anno sarà disponibile molto presto: un mix esplosivo tra Girl Scout Cookies, Pink Panther e OG Kush, con un profilo fruttato, cremoso e potente. Pura californiana… ma pronta in 7 settimane!

Con questa linea, Kannabia offre ai coltivatori più opzioni: più controllo sui tempi, più efficienza, più raccolti all’anno e meno spreco di risorse. Il tutto senza rinunciare all’esperienza premium che contraddistingue le nostre genetiche. 

Coltivare con Go Fast significa sfruttare al meglio ogni settimana, ogni giorno, ogni raggio di sole. Significa poter coltivare più colture all’anno, investire meno risorse e ottenere risultati prima. In un mercato in rapida evoluzione, anche voi potete essere un passo avanti.

Kannabia Seeds è già presente in oltre 20 Paesi e ora rafforza la sua presenza in Italia con una proposta adatta ai ritmi di coltivazione attuali.

Venite a trovarci su www.kannabia.com/it.

