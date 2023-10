Il primo paziente è entrato in ospedale a settembre, in Spagna, nell’ambito di uno studio clinico indipendente volto a valutare l’efficacia della cannabis come coadiuvante nel trattamento del glioblastoma, una forma aggressiva di cancro al cervello.

Una sperimentazione unica perché resa possibile dalla collaborazione decennale tra la società civile, il settore scientifico e la comunità internazionale della cannabis terapeutica.

SCIENZIATI, AZIENDE E ATTIVISTI

I partner coinvolti sono infatti gli scienziati dell’Università Complutense di Madrid, il fornitore canadese di cannabis terapeutica Tilray Medical che ha preparato il farmaco di grado farmaceutico per la sperimentazione (THC/CBD, 1:1, p.o.) e l’organizzazione benefica Medical Cannabis Bike Tour Foundation che ha raccolto e messo a disposizione i finanziamenti per la sperimentazione.

Nei prossimi 18 mesi, lo studio studierà l’effetto antitumorale sinergico osservato nella fase preclinica della combinazione di Δ9-tetraidrocannabinolo (THC) e cannabidiolo (CBD) con trattamenti antitumorali tradizionali come temozolomide e radioterapia.

Lo studio verrà condotto in otto centri medici specializzati in neuro-oncologia in Spagna, reclutando in totale 30 pazienti, e sarà guidato dallo stimato ricercatore Dr. Juan Manuel Sepúlveda Sánchez di GEINO (Gruppo spagnolo di ricerca neuro-oncologica) con la collaborazione di MFAR, che si dedica alla ricerca clinica.

Sono passati 10 anni da quando il Medical Cannabis Bike Tour ha iniziato a raccogliere fondi per sostenere il lavoro del team dell’Università Complutense nel 2013. Il gruppo di ricerca diretto dal dottor Manuel Guzmán e dal dottor Guillermo Velasco stava studiando gli effetti dei cannabinoidi sulle cellule tumorali e il loro potenziale come trattamento per il glioblastoma.

IL MEDICAL CANNABIS BIKE TOUR CHE HA RACCOLTO 400MILA EURO

Il Medical Cannabis Bike Tour è stato fondato da Luc Krol, della seedbank Paradise Seeds, e da Matej Munih di Snail Rolling Papers. La Medical Bike Tour Foundation ha mobilitato la comunità europea della cannabis, attirando importanti sponsorizzazioni da parte del settore nel corso di cinque eventi. Nel corso dei tour in bicicletta svoltisi in Spagna (x2), Olanda/Germania/Belgio, Slovenia/Italia, Repubblica Ceca/Austria sono stati raccolti oltre 400mila euro. Fondi che oggi finanziano la sperimentazione clinica.

Il coinvolgimento di GEINO ha aperto la strada affinché la sperimentazione diventasse realtà, con Tilray Medical che si è unita per fornire prodotti a base di cannabis medica THC e CBD certificati EU-GMP da somministrare ai pazienti.

LA CANNABIS PER IL TRATTAMENTO DEL GLIOBLASTOMA

“Questo studio rappresenta una pietra miliare cruciale nello studio dell’azione antitumorale dei cannabinoidi, un progetto a lungo termine che abbiamo sviluppato ormai da più di 20 anni. Partendo dalle osservazioni iniziali, quasi fortuite, secondo cui il Δ9-tetraidrocannabinolo (THC) ha la capacità di promuovere la morte delle cellule di glioma, il nostro lavoro ci ha portato a comprendere il meccanismo attraverso il quale i cannabinoidi esercitano le loro azioni antitumorali nelle cellule tumorali cerebrali”, ha sottolineato il dottor Guillermo Velasco. “Allo stesso modo, i nostri studi preclinici su modelli animali hanno dimostrato un promettente effetto antitumorale sinergico combinando Δ9-tetraidrocannabinolo (THC) e cannabidiolo (CBD) con temozolomide, contribuendo così a gettare le basi scientifiche per lo sviluppo di questo studio clinico. Come scienziato di base, essere in grado di tradurre le nostre scoperte in qualcosa di potenzialmente utile per i pazienti è la massima aspirazione e quindi siamo entusiasti di vedere che lo studio sta iniziando. Siamo estremamente grati a tutti coloro che hanno reso possibile questa sperimentazione, inclusi i nostri partner in questo entusiasmante progetto a lungo termine: Medical Cannabis Bike tour, GEINO, Tilray e MFAR, nonché i ricercatori passati e presenti nel nostro gruppo e tutti i nostri collaboratori nazionali e internazionali . Ci auguriamo che i risultati dello studio contribuiscano a fornire una nuova speranza e un’opzione terapeutica per i pazienti affetti da glioblastoma”.