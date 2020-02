Gli indigeni sanno come salvare il pianeta. Guarda il cortometraggio con Joaquin Phoenix

Joaquin Phoenix, protagonista del corto “Guardians of Life”, lo ha definito una “chiamata ad agire”. Agire per salvare il Pianeta, tentare il possibile sperando che non sia già troppo tardi e senza sottovalutare il grande aiuto che può venire dalle comunità indigene. In tre minuti, la telecamera segue un’equipe medica in una sala chirurgica mentre è intenta in un’operazione delicatissima. La metafora è fin troppo chiara: questi sono tempi decisivi per evitare la fine.

“Guardians of Life”, diretto dal regista e attivista ambientalista Shaun Monson, fa parte di un progetto chiamato Mobilize Earth, che mira a “contrastare il surriscaldamento globale e l’emergenza climatica coinvolgendo persone di ogni ceto sociale“.

Il corto che potete vedere qui sotto è stato realizzato in collaborazione con Extinction Rebellion e Amazon Watch che insieme stanno lavorando per mobilitare attivisti, politici, agricoltori per rispondere all’emergenza ecologica.

Una campagna importante sulla necessità di salvare il Pianeta da deforestazione, incendi e sfruttamento incondizionato delle risorse che vogliamo condividere.

