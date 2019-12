Gli impianti igrox® certificati ISO 9001 per la coltivazione di canapa indoor

Perché scegliere un impianto certificato per la produzione di canapa? «Nel contesto normativo italiano, è secondo noi fondamentale innalzare al massimo l’attenzione sulla qualità e stabilità del prodotto e del processo produttivo» dice Alessandro Oliveri, fondatore di igrox srl, «operare in regime di qualità ISO 9001 non solo ci consente di seguire le esigenze di qualità e stabilità di prodotto del mercato ma anche di aumentare le tutele verso il consumatore e il distributore. Con il nostro protocollo di coltivazione siamo in grado di ottenere certificati di analisi validi per un intero lotto e non solo per il campione analizzato. Seguendo i processi e utilizzando specifici substrati è anche possibile certificare che il proprio prodotto non contiene pesticidi né metalli pesanti. Puntiamo al massimo: tecnologia, tutela e qualità».

Prosegue Alessandro raccontando il lavoro di igrox: «I nostri clienti trovano supporto a tutti i livelli: progettazione e realizzazione dell’impianto ma anche supporto alla coltivazione. Forniamo un protocollo di base che discutiamo con il grower responsabile dell’impianto, tutto può essere adattato alle esigenze del cliente a patto che non si deroghi sugli aspetti fondamentali che ne determinano la qualità e quindi la certificazione. In secondo luogo scegliere un sistema certificato igrox® significa risparmiare perché si sceglie una soluzione più efficiente e tecnologicamente avanzata. Mediamente il costo per Kg prodotto in un ambiente indoor gestito con LED igrox® TAURUS rispetto a un ambiente con tradizionali lampade HPS è inferiore del 40%, grazie alla riduzione dei consumi per illuminazione e climatizzazione, inoltre con la tecnologia LED è possibile garantire maggiore uniformità di produzione».

