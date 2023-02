La favola di GIZEH inizia nel 1920 a Colonia – in Germania – quando in una piccola fabbrica con soli 3 operai si inizia la produzione di cartine (rigorosamente tagliate a mano) per i soldati impiegati al fronte: le cartine, in quel periodo, ebbero un boom di richieste perché più adatte rispetto a pipe e sigari per una fumata rapida come i soldati in guerra richiedevano.

Il desiderio di migliorare l’esperienza di fumo a 360 gradi – quindi orientata anche a stili alternativi di fumo – è stato uno dei motivi ispiranti per GIZEH sin dal successivo Dopoguerra. Per questo motivo l’ufficio ricerca e sviluppo dell’azienda ha iniziato a sviluppare prodotti e accessori innovativi, registrando un numero impressionante di brevetti internazionali: dal 1990 in poi sono stati sviluppati ben 14 prodotti brevettati, che hanno conquistato milioni di intenditori in tutto il mondo (oltre a due premi come “marchio del secolo” nel 2007 e nel 2010).

Ecco, quindi, alcuni dei motivi di successo del brand, che da pochi anni si sta diffondendo anche in Italia.

Chiusura magnetica

L’innovativo sistema per richiudere il pacchetto dopo l’uso permette di proteggere le cartine da sporcizie e non sprecare foglietti. Cartine e filtri di carta sono infatti racchiuse in confezioni dotate di calamita: questo permette di mantenere il contenuto fresco e pulito fino all’ultimo foglietto.

Filtri ai carboni attivi

Da poco disponibili in tutte le tabaccherie italiane, questi filtri ricavati da noci di cocco, trattengono le sostanze pericolose (del tabacco), facendo passare le altre molecole (come quelle del CBD/THC). Aroma esaltato, senza modificarne il sapore.

Filtri in carta tagliati in verticale e orizzontale

GIZEH punta molto sui filtri in carta per uso ricreativo, risolvendo il problema del «quanto lungo lo facciamo il filtro?». I filtri Gizeh sono pre-tagliati sia in orizzontale che in verticale: comodo!

Gomma naturale e biocompatibile

Nota anche come gomma di acacia, per una nuova esperienza fatta di sapori e gusti più naturali. Sin dagli inizi, nel 1920, GIZEH ha rifiutato di usare colla di origine animale per il rispetto di tutte le culture.

Controlli di qualità

Ogni singola cartina della linea Gizeh Black supera più di 30 controlli qualitativi per garantire una linea di prodotti superiori e ridefinire il concetto di “qualità” nel mondo RYO (Roll Your Own).

I prodotti Gizeh sono certificati dal Forest Stewardship Council, per la gestione sostenibile delle foreste mondiali da cui viene tratta la materia prima per la produzione della carta.

Tutte le informazioni su www.gizeh-online.com.