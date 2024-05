GIZEH Active Filters: filtri ai carboni attivi per un’esperienza qualitativamente superiore

Sono molti gli elementi necessari per regalare un’esperienza di fumata perfetta e questo GIZEH lo sa bene. Rinomato per l’alta qualità dei suoi articoli, il marchio tedesco investe costantemente in ricerca e sviluppo curando in ogni dettaglio i propri prodotti, a partire dagli innovativi filtri Active Filters.



Gli Active Filters di GIZEH si distinguono dai comuni filtrini per la presenza al loro interno di selezionati carboni attivi ricavati dai gusci di noci di cocco, che trattengono le sostanze pericolose lasciando inalterati il gusto e l’esperienza della fumata.



Pronti all’uso, compatti e funzionali, gli Active Filters sono dotati di tappi e rifiniture in ceramica in entrambi i lati e, per questo, possono essere usati senza prestare attenzione alla direzione di inserimento. Le rifiniture in ceramica, in particolare, garantiscono un perfetto afflusso d’aria e un sapore sempre equilibrato, prevenendo il surriscaldamento durante la fumata. Questi filtri sono inoltre igienici, non inumidendosi a contatto con le labbra, utilizzabili fino a 3 volte e 100% plastic free.



GIZEH propone i suoi Active Filters in diverse varianti: classici, colorati e unbleached, cioè non sbiancati, anche in convenienti bustine da 50 filtri. Differente può essere, inoltre, lo spessore: gli Active Filters con spessore 6mm e lunghezza 27mm sono l’ideale per una rollata standard, ma per un’esperienza più intensa si consigliano gli Active Filters con carboni attivi dallo spessore di 8mm e lunghezza 37mm.



Varia è quindi l’offerta GIZEH relativa ai filtri, i quali, però, sono tutti accomunati da una peculiarità: filtrano tanto, ma non filtrano il divertimento.

Per saperne di più www.gizeh-online.com/it.