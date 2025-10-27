Germania: la riforma sulla cannabis funziona: i dati lo dimostrano



In Germania, la riforma della cannabis – attuata con la legge nota come Cannabisgesetz (CanG) dal primo aprile 2024 – ha iniziato a produrre i suoi primi dati ufficiali. Il Paese sta guidando la svolta europea sulla cannabis e questi numeri aiutano a capire dove siamo e dove potremmo andare.

COSA PREVEDE LE LEGGE DELLA GERMANIA SULLA CANNABIS

La riforma in Germania consente agli adulti di 18 anni e oltre di possedere e coltivare cannabis sia nella propria abitazione che in forma associata nei cannabis social club. Le linee guida includono limiti di possesso pubblico e privato, limiti di età, divieti di consumo in prossimità di scuole e aree pubbliche frequentate da minori. L’obiettivo dichiarato era duplice: ridurre il mercato nero e migliorare la tutela della salute e dei giovani.

La legalizzazione parziale della cannabis nella più grande economia europea, aveva portato innanzitutto a un grande aumento di pazienti che utilizzano la cannabis terapeutica per le proprie patologie, portando il Paese a diventare quest’anno il più grande mercato al mondo per la cannabis medica. Mentre di recente è stata fatta una proposta che vorrebbe limitare la prescrizione di cannabis medica in telemedicina, nel progetto Ekocan, che si occupa di valutare l’impatto della legalizzazione sperimentale tedesca, viene scritto che una netta separazione empirica tra consumatori a scopo terapeutico e ricreativo “non è fattibile” e che le prescrizioni mediche rappresentano sempre più una via di accesso legale alternativa per i consumatori che altrimenti potrebbero ricorrere a canali illeciti.

Intanto i primi dati, pubblicati nei giorni scorsi, sono già oggetto di dibattito.

MERCATO E CRIMINALITÀ

Le analisi preliminari mostrano che il mercato della cannabis in Germania ha registrato una domanda tra 670 e 823 tonnellate nel 2024, stima che include uso medico e ricreativo. Di questa domanda, solo il 9-13% è stata coperta da canale medico e meno dello 0,1 % dai club di coltivazione associati, il resto proviene da autoproduzione domestiche o dal mercato nero. Sul fronte dell’ordine pubblico, le infrazioni legate al possesso sono diminuite, grazie anche all’adeguamento dei limiti legali. Tuttavia va sottolineato che la quota del mercato nero resta ancora significativa e lo spostamento verso fonti legali è lento.

GIOVANI, SALUTE E CONSUMO

Una delle preoccupazioni maggiori riguardava la possibilità che la legalizzazione in Germania potesse incrementare l’uso tra i giovani o provocare un aumento dei danni correlati. I dati però suggeriscono un quadro diverso: l’uso tra gli adolescenti sembra non essere aumentato e continua una tendenza al calo iniziata già prima della riforma. Il rapporto evidenzia che circa il 10 % dei giovani indica uso “ a rischio” (quasi quotidiano), valore stabile rispetto al passato. Per gli adulti, non si sono registrati finora grandi balzi in ricoveri o emergenze correlati all’uso di cannabis, anche se alcuni segnali locali suggeriscono attenzione per le concentrazioni di THC più elevate nei prodotti legali.

LE PROSSIME SFIDE

Nonostante i primi elementi positivi, la Germania si trova ancora davanti a questioni cruciali. Prima tra tutte: la capacità dei canali legali di soddisfare la domanda, in particolare tramite i club di coltivazione, resta molto limitata. Ancora poco chiaro è il reale impatto sul mercato nero: sebbene stia diminuendo, non è ancora stato sostituito da fonti completamente regolamentate. Inoltre, la nuova maggioranza politica in Germania, guidata da forze più conservatrici, non ha implementato il cosiddetto secondo pilastro, che avrebbe portato a una legalizzazione vera e propria con licenze e dispensari, e ha espresso propositi di revisione o restrizione della legge, rendendo il contesto incerto.