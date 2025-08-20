Germania: psilocibina per i pazienti, è il primo Paese europeo

La Germania è il primo Paese europeo a permettere, a certe condizioni, di curare i pazienti con la psilocibina, il principio attivo dei funghi magici.

GERMANIA: VIA LIBERA ALL’USO COMPASSIONEVOLE DELLA PSILOCIBINA

Una nuova possibilità resa possibile dal fatto che l’autorità regolatoria per i farmaci (BfArM), ha autorizzato due strutture, l’Istituto Centrale di Salute Mentale (CIMH, noto anche come ZI Mannheim) e la Clinica OVID di Berlino, a un programma di uso compassionevole di recente istituzione.

Si tratta di una percorso simile a quelli che sono già stati sperimentati in Canada e in Svizzera, dove i pazienti, a determinate condizioni, possono accedere ai trattamenti con gli psichedelici. Ad esempio in Svizzera è dal 2014 che i pazienti possono accedere a questo tipo di cure: gli psichiatri possono chiedere un’autorizzazione particolare all’Ufficio Federale della Sanità Pubblica, paziente per paziente, per autorizzare trattamenti con psilocibina, MDMA o LSD.

IL CAMBIAMENTO A LIVELLO INTERNAZIONALE

A livello internazionale invece, dopo il grande passo dell’Australia che nel 2023 ha reso legale la possibilità per gli psichiatri di prescrivere MDMA e psilocibina per il trattamento di diverse patologie mentali, si è aggiunta la Nuova Zelanda, che per ora ha dato il via libera a questo tipo di cure autorizzando un solo psichiatra, aprendo la possibilità anche agli altri a patto che chiedano specifiche autorizzazioni.

Il cambiamento più recente in Europa, che va in questa direzione, è la nuova legge approvata dalla Repubblica Ceca che sarà effettiva dal 2026: oltre a legalizzare il consumo e l’autoproduzione di cannabis nel Paese, la legge rende legale, a livello medico, l’utilizzo della psilocibina per il trattamento di diverse patologie mentali come depressione, disturbo da stress post traumatico e abuso di sostanze.

LA VIA ITALIANA

In Italia di recente è stato dato il via libera al primo studio clinico, effettuato nel nostro Paese, per esplorare la potenzialità proprio della psilocibina nel trattamento della depressione resistente ai farmaci tradizionali.

Secondo l’associazione Coscioni anche nel nostro Paese sarebbe possibile seguire il “modello tedesco” e autorizzare le cure compassionevoli con gli psichedelici, anche in assenza di una legge esplicita. Secondo l’associazione in Italia: “Non serve una nuova legge. Serve applicare quelle che ci sono già”, perché “l’uso compassionevole di farmaci sperimentali – comprese le sostanze psichedeliche – è già previsto dalla normativa vigente (Regolamento UE 726/2004, DM 2017). È possibile alleviare sofferenze gravi nei casi di depressione resistente, PTSD, dolore del fine vita. Serve solo coraggio politico e culturale per garantire il diritto alla cura”.

Sul tema l’associazione ha di recente pubblicato un documento dell’avvocata e attivista civile Claudia Moretti, in cui viene spiegato che secondo le norme che regolano le cure palliative e l’uso del farmaco sperimentale è possibile già oggi utilizzare composti che si sono dimostrati efficaci, tra cui la psilocibina, in assenza di un’alternativa a livello terapeutico.