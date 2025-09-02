Germania: la prima potenza mondiale per consumo di cannabis medica
Mentre la Germania è diventato il mercato di cannabis più grande al mondo, noi siamo alle prese con i soliti problemi: poche varietà disponibili e tanta burocrazia
Se fino a ieri si parlava di Stati quali Canada e Israele come re indiscussi sulle quantità di infiorescenze di cannabis medica, oggi dobbiamo cambiare la “cartina”: il mercato più grosso della cannabis medica è quello tedesco.
Cosa intendo? Sto forse esagerando? Giudicate voi.
Solo nel primo trimestre 2025 sono entrate in Germania 37,2 tonnellate di cannabis medica, +457 % (!) sullo stesso periodo 2024.
Da zero a centocinquanta tonnellate in pochi anni
«Siamo in rotta per raggiungere 150 tonnellate entro fine 2025», ha dichiarato Niklas Kouparanis (Bloomwell Group) e non è uno “sparare in alto”: nel 2023 la Germania si era fermata a 32 tonnellate, nel 2024 ha superato quota 90 tonnellate e ora macina per quelle 150.
So che bramate di sapere “E l’Italia?”, ma ancora un attimo.
Che cosa spinge la locomotiva tedesca?
-
Ricetta medica “relativamente” semplice. Dal 2017 ogni medico può prescrivere cannabis senza passare per specialisti o Piani Terapeutici che rallentano l’accesso come, per esempio, in Italia. Risultato: una farmacia su sette (circa 2.500) tiene stabilmente a magazzino infiorescenze o estratti di cannabis medica.
-
Rimborso assicurativo. Le assicurazioni coprono il costo a oltre il 70 % dei pazienti; chi paga di tasca propria trova comunque prezzi in discesa grazie alla concorrenza (va comunque ricordato che sono possibili anche coltivazioni domestiche, pur se con paletti e che non si tratta di cannabis medica dal punto di vista giuridico).
-
Fine sperimentazione: dal 2019 era iniziata una sperimentazione sull’uso medico della cannabis a pazienti dotati di “patentino”. I frutti di questa sperimentazione sono stati (molto) positivi tanto da spingere il Governo a “mollare i freni”.
Ma tutta questa cannabis medica in Germania è prodotta localmente? Assolutamente no: se da una parte è possibile ottenere una licenza per coltivare infiorescenze di cannabis medica (e in Germania questo già avviene), la produzione ad oggi è molto limitata (3 tonnellate scarse prodotte nel 2024). Le infiorescenze vengono quindi importate da Canada, Portogallo, Colombia, Danimarca, Australia con il risultato che il prezzo di vendita della cannabis è sugli 8 €/g.
Quindi, in Germania è tutto oro quel che luccica?
Torniamo sul pianeta terra con una serie di considerazioni che possono “limitare” questo roseo scenario descritto:
-
Ricetta medica “relativamente” semplice. Non avete un “deja vù”? Sì, perché questa troppa facilità di accesso è messa in discussione dal Governo tedesco che forse vuol rivedere qualche formalismo in più.
-
Telemedicina? Ni. Così come in Italia, anche in Germania è possibile ottenere una prescrizione tramite visita in telemedicina e, anche in questo caso, il Governo tedesco sta pensando di mettere qualche restrizione.
E l’Italia?
Restiamo a guardare, dati in mano:
- varietà di cannabis medica disponibili: sei (sempre le stesse), contro le centinaia tedesche. Si, avete letto bene: centinaia.
- quote d’importazione italiana: 1.500 kg/anno, Kg più, Kg meno.
- farmacie che trattano cannabis medica: poco più di 800 su 20mila.
- quantità di infiorescenze distribuite nel 2024: poco meno di 2 (due!) tonnellate. Dopo 13 anni che la cannabis è legale nel nostro Paese. Scusate, vado a piangere in un angolino…
E guai a parlarne online: rischia la solita “propaganda indiretta a sostanza stupefacente”.
Inutile aggiungere, poi, che l’unica fonte di approvvigionamento fuori dai confini italiani sono l’Olanda e (attualmente) Spagna che si è aggiudicata il bando 2 anni fa con l’azienda Linneo. Avete idea di quante aziende UE ed Extra UE scrivono al sottoscritto chiedendo come fare per importare il fiore in Italia? E che la risposta ad oggi, è la stesa da 12 anni: non si può se l’Ufficio Centrale Stupefacenti (UCS) non vuole.
La morale? Non è l’Oktoberfest (ehm… :D) ad aver reso la Germania il più grande importatore di cannabis al mondo: sono regole chiare, organizzazione e coraggio politico. Tre ingredienti che, dalle nostre parti, continuiamo a cercare….
A cura di Dottor Marco Ternelli
Dottore in Farmacia operante nella farmacia galenica Dr. Ternelli, fondatore del blog Farmagalenica.it