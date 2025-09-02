Germania: la prima potenza mondiale per consumo di cannabis medica

Se fino a ieri si parlava di Stati quali Canada e Israele come re indiscussi sulle quantità di infiorescenze di cannabis medica, oggi dobbiamo cambiare la “cartina”: il mercato più grosso della cannabis medica è quello tedesco.

Cosa intendo? Sto forse esagerando? Giudicate voi.

Solo nel primo trimestre 2025 sono entrate in Germania 37,2 tonnellate di cannabis medica, +457 % (!) sullo stesso periodo 2024.

Da zero a centocinquanta tonnellate in pochi anni

«Siamo in rotta per raggiungere 150 tonnellate entro fine 2025», ha dichiarato Niklas Kouparanis (Bloomwell Group) e non è uno “sparare in alto”: nel 2023 la Germania si era fermata a 32 tonnellate, nel 2024 ha superato quota 90 tonnellate e ora macina per quelle 150.

So che bramate di sapere “E l’Italia?”, ma ancora un attimo.

Che cosa spinge la locomotiva tedesca?

Ricetta medica “relativamente” semplice. Dal 2017 ogni medico può prescrivere cannabis senza passare per specialisti o Piani Terapeutici che rallentano l’accesso come, per esempio, in Italia. Risultato: una farmacia su sette (circa 2.500) tiene stabilmente a magazzino infiorescenze o estratti di cannabis medica. Rimborso assicurativo. Le assicurazioni coprono il costo a oltre il 70 % dei pazienti; chi paga di tasca propria trova comunque prezzi in discesa grazie alla concorrenza (va comunque ricordato che sono possibili anche coltivazioni domestiche, pur se con paletti e che non si tratta di cannabis medica dal punto di vista giuridico). Fine sperimentazione: dal 2019 era iniziata una sperimentazione sull’uso medico della cannabis a pazienti dotati di “patentino”. I frutti di questa sperimentazione sono stati (molto) positivi tanto da spingere il Governo a “mollare i freni”.

Ma tutta questa cannabis medica in Germania è prodotta localmente? Assolutamente no: se da una parte è possibile ottenere una licenza per coltivare infiorescenze di cannabis medica (e in Germania questo già avviene), la produzione ad oggi è molto limitata (3 tonnellate scarse prodotte nel 2024). Le infiorescenze vengono quindi importate da Canada, Portogallo, Colombia, Danimarca, Australia con il risultato che il prezzo di vendita della cannabis è sugli 8 €/g.

Quindi, in Germania è tutto oro quel che luccica?

Torniamo sul pianeta terra con una serie di considerazioni che possono “limitare” questo roseo scenario descritto:

Ricetta medica “relativamente” semplice. Non avete un “deja vù”? Sì, perché questa troppa facilità di accesso è messa in discussione dal Governo tedesco che forse vuol rivedere qualche formalismo in più.

Telemedicina? Ni. Così come in Italia, anche in Germania è possibile ottenere una prescrizione tramite visita in telemedicina e, anche in questo caso, il Governo tedesco sta pensando di mettere qualche restrizione.

E l’Italia?

Restiamo a guardare, dati in mano:

varietà di cannabis medica disponibili: sei (sempre le stesse), contro le centinaia tedesche. Si, avete letto bene: centinaia.

quote d’importazione italiana: 1.500 kg/anno, Kg più, Kg meno.

farmacie che trattano cannabis medica: poco più di 800 su 20mila.

quantità di infiorescenze distribuite nel 2024: poco meno di 2 (due!) tonnellate. Dopo 13 anni che la cannabis è legale nel nostro Paese. Scusate, vado a piangere in un angolino…

E guai a parlarne online: rischia la solita “propaganda indiretta a sostanza stupefacente”.

Inutile aggiungere, poi, che l’unica fonte di approvvigionamento fuori dai confini italiani sono l’Olanda e (attualmente) Spagna che si è aggiudicata il bando 2 anni fa con l’azienda Linneo. Avete idea di quante aziende UE ed Extra UE scrivono al sottoscritto chiedendo come fare per importare il fiore in Italia? E che la risposta ad oggi, è la stesa da 12 anni: non si può se l’Ufficio Centrale Stupefacenti (UCS) non vuole.

La morale? Non è l’Oktoberfest (ehm… :D) ad aver reso la Germania il più grande importatore di cannabis al mondo: sono regole chiare, organizzazione e coraggio politico. Tre ingredienti che, dalle nostre parti, continuiamo a cercare….

A cura di Dottor Marco Ternelli

Dottore in Farmacia operante nella farmacia galenica Dr. Ternelli, fondatore del blog Farmagalenica.it

