Germania: il Parlamento preme per la legalizzazione

In Germania, la commissione per il bilancio del Bundestag ha esercitato pressioni sul ministro della Salute, Karl Lauterbach, affinché presenti un disegno di legge per la riforma della cannabis ricreativa entro la fine del 2022: se fallisce infatti, perderà parte del suo bilancio ministeriale.

In una successione di eventi piuttosto rapida Lauterbach aveva appena annunciato la sua intenzione di presentare il disegno di legge sulla cannabis entro l’estate anziché in autunno e non è chiaro se sia arrivata prima la minaccia del taglio del bilancio o la fretta del Ministro della salute stesso. Ciò che risulta evidente è che il governo di coalizione ha deciso di dare la priorità a una questione davvero scottante.

La commissione di bilancio parlamentare, ora in trattativa con tutte le parti per la spesa annuale del governo, ha infatti deciso di sospendere temporaneamente i fondi per le pubbliche relazioni del ministero della Salute se il disegno di legge sulla cannabis ricreativa non sarà approvato entro quest’anno.

Questo modo di fare pressione risulta praticamente senza precedenti nella politica tedesca, ma indipendentemente da questo, si tratta di una presa di posizione forte da parte della Coalizione Semaforo (la coalizione parlamentare tedesca tra socialdemocratici, liberali e verdi, ndr) sia a livello nazionale che per il resto d’Europa, quanto a legalizzazione della cannabis.

LEGALIZZAZIONE IN GERMANIA: LE TEMPISTICHE

La riforma della cannabis che la Coalizione semaforo vuole introdurre consiste in una distribuzione controllata di cannabis per gli adulti in negozi autorizzati e segnerebbe una vera e propria svolta in Europa, visto che ancora, nonostante le varie aperture e depenalizzazioni, non c’è niente di analogo nel vecchio continente; in Olanda ad esempio, si parla di “politica di tolleranza”, più che di effettiva legalizzazione del commercio. A Malta invece, è stata resa legale l’autoproduzione.

Il fatto che la riforma delle leggi sulla cannabis sia ora essenzialmente all’ordine del giorno nel calendario legislativo tedesco, comincia anche a consolidare stime realistiche dell’avvio del mercato. Sebbene sia improbabile che questo mercato inizi prima degli ultimi due trimestri del 2023 e più probabilmente avverrà per il primo o il secondo trimestre del 2024, la legalizzazione, tuttavia, potrebbe avvenire un po’ più velocemente di così.

Nel frattempo l’entusiasmo per questo nuovo mercato tedesco cresce di giorno in giorno e gli investitori stanno già scommettendo su questo settore e ricevendo lauti finanziamenti, così com’è avvenuto per la cannabis medica, che ha già permesso alla Germania di attivare un mercato da capogiro di questo tipo di prodotto in Europa.