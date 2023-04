Germania: svelato il nuovo piano per legalizzare la cannabis

Il Ministro della Salute tedesco Karl Lauterbach e il Ministro Federale dell’Alimentazione e dell’Agricoltura Cem Özdemir hanno presentato un nuovo piano per legalizzare la cannabis in Germania, svelandone i dettagli in conferenza stampa.

La notizia arriva dopo che il Partito Socialdemocratico di Germania (SPD) aveva dichiarato a Der Spiegel che “Una legalizzazione completa non è fattibile a breve termine per ragioni di diritto europeo” e che era necessario rivedere la proposta di regolamentazione.

“La precedente politica sulla cannabis ha fallito” ha però ribadito Lauterbach, soprattutto dopo aver ricevuto un feedback molto positivo dalla Commissione europea, sottolineando che: “Ora dobbiamo percorrere nuove strade. Il nuovo piano vuole combattere il mercato nero e limitare la criminalità legate alle droghe”. Özdemir ha aggiunto che: “La cannabis è una realtà sociale e decenni di politiche proibizioniste hanno causato soprattutto problemi“.

LEGALIZZAZIONE IN GERMANIA: COSA PREVEDE LA NUOVA PROPOSTA

Il disegno di legge appena presentato va a ridimensionare il quadro di legalizzazione annunciato inizialmente dal governo e, invece di un mercato controllato della cannabis in tutto il Paese, considerato almeno per ora infattibile – stabilisce:

un possesso per gli adulti fino a 25 grammi di infiorescenze;

di infiorescenze; la coltivazione di tre piante per uso personale;

per uso personale; l’apertura di cannabis club senza scopo di lucro per un massimo di 500 membri, da cui, gli adulti con età superiore ai 21 anni potranno acquistare fino a 50 grammi al mese, limite che scende a 30 grammi per le persone tra i 18 e i 21 anni;

senza scopo di lucro per un massimo di 500 membri, da cui, gli adulti con età superiore ai 21 anni potranno acquistare fino a 50 grammi al mese, limite che scende a 30 grammi per le persone tra i 18 e i 21 anni; un limite per le percentuali di THC ancora da specificare;

il divieto di pubblicità per la cannabis in generale;

Tuttavia, il piano dovrebbe autorizzare l’apertura di dispensari in “alcune città in diversi stati federali” della Germania che per cinque anni vadano a studiare l’impatto dei negozi sulle tendenze di consumo e sul mercato illecito.

E ancora, le condanne per attività rese legali potrebbero essere – su richiesta – “cancellate dal registro centrale federale” e i casi in corso andrebbero archiviati. Invece i minori sorpresi in possesso di cannabis dovranno partecipare a programmi di intervento e prevenzione “obbligatori”.

Infine, mentre l’importazione di semi di cannabis da altri Paesi per avviare le coltivazioni nei club “è in fase di esame”, il nuovo quadro normativo sottolinea che sarà “vietato importare o esportare cannabis a scopo ricreativo”.

LEGALIZZAZIONE PREVISTA ENTRO FINE ANNO

Mercoledì scorso, i ministri hanno affermato che il disegno di legge formale per integrare i cannabis club nel quadro normativo potrebbe arrivare entro fine mese, con la legalizzazione che entrerà in vigore “quest’anno”.

Il governo ha inoltre dichiarato che: “Il nostro obiettivo rimane una legalizzazione completa” e quindi sta esaminando come gli Stati membri dell’UE possano fare pressione per rendere le leggi internazionali pertinenti “più flessibili e sviluppate”.

Kristine Lütke dell’FDP (Partito Liberale Democratico) ha infatti riferito che il quadro normativo “è un ottimo primo passo”, ma che è “troppo restrittivo” sia per quanto concerne i limiti di THC, sia gli edibili, che per vendita commerciale che dovrebbe essere più diffusa in tutto il Paese.

Stessa cosa Kirsten Kappert-Gonther del Partito Verde, che ha denunciato la mancanza di “un chiaro impegno nei confronti degli edibili”, osservando che questi, assieme a tutti i modi per consumare cannabis senza fumarla, “contribuiscono a ridurre i danni rispetto all’inalazione”.