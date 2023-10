Germania: nuovo passo avanti per la cannabis

“La strada per le consultazioni sulla cannabis in Parlamento è chiara: il tentativo di far sì che il disegno di legge richiedesse l’approvazione da parte degli stati del Bundesrat non ha ottenuto la maggioranza!“.

È il messaggio, pubblicato su X, con il quale Kirsten Kappert-Gonther, deputata dei Verdi, ha comunicato il fallimento delle mozioni che avrebbero voluto bloccare il processo in corso per la legalizzazione del consumo di cannabis, dell’autoproduzione e dei cannabis social club in Germania.

GERMANIA: RESPINTO IL TENTATIVO DI BLOCCARE LA LEGGE SULLA CANNABIS

La settimana scorsa, infatti, presso il Bunderstrat che è il Consiglio federale della Germania, è stata respinta la mozione che arrivava dalla Baviera e che avrebbe bloccato il processo di legalizzazione in corso. Il ministro della sanità bavarese Klaus Holetschek (CSU) aveva infatti dichiarato che la Baviera avrebbe “fatto tutto il possibile” per fermare la legalizzazione della cannabis.

Le commissioni ha terminato i lavori formulando complessivamente 80 raccomandazioni per la revisione della proposta di legalizzazione, che dunque prosegue il suo percorso.

Secondo le nuove raccomandazioni è necessario aggiungere misure per prevenire gli incidenti stradali, la definizione di standard per la sicurezza delle strutture di coltivazione e standard minimi imposti dalla legge per lo sviluppo della tutela della salute e dei giovani.

Inoltre servizio, la distribuzione e il consumo di bevande alcoliche dovranno essere vietati anche nei futuri Cannabis Club e i Länder vogliono che anche le norme relative alla tutela dei minori siano esaminate per quanto riguarda la loro fattibilità e attuazione.

Secondo gli attivisti tedeschi la data per l’approvazione si avvicina, e la legge potrebbe diventare realtà a partire dal gennaio del 2024.