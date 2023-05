Germania e legalizzazione: legge presentata al governo

“Promessa mantenuta. I commenti sono benvenuti”, sono le parole con le quali Karl Lauterbach, il ministro della Salute tedesco, ha annunciato sui social di aver presentato la proposta per la legalizzazione della cannabis in Germania.

Come anticipato nella precedente conferenza stampa, sempre dal ministro della Salute, il progetto della legalizzazione della cannabis avverrà in due step: il primo prevede la legalizzazione della coltivazione ad uso personale e in forma associata nei Cannabis Social Club. Il secondo step sarà invece quello di inaugurare un mercato della cannabis vero e proprio, con le licenze per i produttori e l’apertura dei dispensari.

Intanto il disegno di legge è stato inviato al governo per le eventuali modifiche prima della stesura finale e dell’invio al Parlamento per l’inizio della discussione

GERMANIA: AUTOPRODUZIONE E CLUB AL VIA ENTRO LA FINE DELL’ANNO

Non sono stati rivelati i dettagli ma secondo la testata tedesca RND la proposta consentirebbe agli adulti di possedere fino a 25 grammi di cannabis e coltivare fino a tre piante per uso personale. Autorizzerebbe anche i Cannabis Club dove i coltivatori potrebbero distribuire il loro raccolto tra i soci, come già avviene nei club spagnoli o nelle associazioni a Malta.

Secondo i media la prima parte della legalizzazione dovrebbe prendere il via già dalla fine del 2023, in attesa che l’Unione Europea di esprima sulla possibilità di creare il primo mercato europeo per la cannabis legale, che scardinerebbe definitivamente l’argine del proibizionismo anche nel vecchio continente, aprendo all’effetto domino già visto negli Stati Uniti.