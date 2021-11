Germania: la nuova coalizione di governo legalizzerà la cannabis?

La coalizione che governerà la Germania è vicina ad un accordo su una legge per la legalizzazione della cannabis. Lo riferisce l’agenzia Bloomberg sottolineando che al momento ci sono stati colloqui serrati tra i rappresentati dei partiti che dovrebbero formare la nuova coalizione governativa, anche se, interrogati dall’agenzia, hanno preferito non confermare.

“I negoziatori per i Socialdemocratici (SPD), i Verdi e il Partito Liberale Democratico (FDP) stanno definendo i dettagli, comprese le condizioni alle quali la vendita e l’uso della cannabis ricreativa sarebbero permessi e regolati, secondo persone che hanno familiarità con i colloqui, che hanno chiesto di non essere identificate perché le discussioni sono private”, si può leggere infatti in un recente articolo che riporta anche che: “Nessuna decisione finale sulla cannabis è stata presa e il risultato potrebbe ancora cambiare. I portavoce dei Verdi e della SPD hanno rifiutato di commentare qualsiasi aspetto dei colloqui di coalizione. Un portavoce della FDP non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento sul piano sulla cannabis”.

La Germania guiderà la legalizzazione europea?

La notizia non sorprende chi segue il dibattito a livello europeo. In Germania infatti è dal 2019, almeno, che si parla di legalizzazione in modo concreto. Era l’ottobre del 2019 quando Daniela Ludwig, politico a capo della Commissione per le politiche sulla droga appartenente alla CDU, il partito di Angela Merkel al governo dal 2005, disse che, “è tempo di avere una politica sulle droghe non ideologica” e soprattutto che il partito Cristiano Democratico da tempo “riflette sull’opportunità della legalizzazione della cannabis e sta esaminando varie proposte di legge per la sua somministrazione controllata”.

Nel 2020 era stata invece la coalizione di sinistra Rot-Grün-Rot (Rosso-Verde-Rosso) a presentare una mozione urgente per chiedere che il Senato sostenesse un progetto sperimentale di distribuzione di cannabis per gli adulti, che però non ha avuto seguito.

Più di recente, nell’estate del 2020, il tema legalizzazione era stato al centro del dibattito pre-elettorale. Il partito dei Verdi, l’FDP (Partito Liberale Democratico) e i socialdemocratici (SPD) erano tutti d’accordo sul fatto che le attuali strategie sulle droghe basate sul proibizionismo fossero un fallimento. E sono proprio i 3 partiti che oggi stanno discutendo tra loro per formare la nuova coalizione di governo.

In più bisogna aggiungere che la recente mossa del Lussemburgo che ha legalizzato l’autoproduzione di 4 piante di cannabis e l’annuncio di Malta di voler seguire la stessa strada, possono aver dato l’accelerata finale.

La Germania, infatti, nonostante sia portita anni dopo l’Italia, in poco tempo è riuscita a creare la prima farmacopea sulla cannabis medica riconosciuta in Europa, e poi il mercato della cannabis medica più grande del vecchio continente.

Se così fosse in Europa avremmo la definitiva spinta verso la legalizzazione, per un mercato europeo che si prevede varrà 3,2 miliardi di euro (3,7 miliardi di dollari) entro il 2025, rispetto ai 403 milioni di euro alla fine di quest’anno, secondo l’European Cannabis Report di Prohibition Partners.