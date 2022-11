Germania: iniziativa per bloccare la legalizzazione

La Germania ha annunciato nei giorni scorsi il piano per legalizzare la cannabis e, se l’operazione è già complessa di per sé – visto che sarebbe il primo Paese in Europa a fare il grande passo – ora arriva anche l’opposizione interna a complicare le cose.

Karl Lauterbach, il ministro della Salute tedesco, nell’annunciare come la Germania intenda approcciare alla regolamentazione della cannabis, del mercato che si creerebbe e della sua autoproduzione, ha sottolineato che il governo sarebbe andato avanti solo se, dopo un’apposita verifica con la Commissione europea, il piano si sarebbe rivelato conforme al diritto comunitario.

Ed è proprio su questo punto che il blocco di centro-destra dell’Unione, che è il principale partito di opposizione nel Paese, sta puntando per cercare di far saltare il banco.

GERMANIA: IL TENTATIVO DI FERMARE LA LEGALIZZAZIONE

Klaus Holetschek, esponente di primo piano del partito e ministro della Salute della Baviera, che è uno dei 16 Stati federati tedeschi, ha avuto un incontro con una funzionaria dell’Unione europea, Monique Pariat, che dirige il dipartimento immigrazione e affari interni della Commissione europea e, da quanto riporta la Associated Press, le avrebbe detto che “la legalizzazione della cannabis prevista dal governo tedesco non solo mette in pericolo la salute, ma sono convinto che violi anche il diritto dell’UE”.

Secondo il politico sarebbero due gli accordi europei che obbligano la Germania e altri Stati membri a criminalizzare la produzione e la vendita di stupefacenti come la cannabis, e cioè la Convenzione di Schengen del 1990 e la Decisione quadro dell’UE del 2004 sulla lotta al traffico di droga.

Per Holetscheck, “non è quindi possibile legalizzare il commercio di cannabis per scopi ricreativi su base nazionale – anche se fosse strettamente regolamentato dallo Stato”. E promette battaglia: “La Baviera è rigorosamente contraria alla legalizzazione della cannabis e farà tutto ciò che è in suo potere anche a livello federale per impedire la legge se si arriverà a questo”, ha dichiarato al quotidiano Bild.