Genetica magica o perfetta? Semi autofiorenti Fast Buds

A quei tempi, quando i ceppi autofiorenti cominciavano a diventare popolari e si potevano già trovare un paio di semi auto sul mercato, come la famosa pianta Lowryder, Fast Buds ha avuto un’idea: dato che le autofiorenti non piacevano a tutti i coltivatori a causa della bassa statura e dei bassi raccolti, ha deciso di ricercare e migliorare quello che pensavano fosse un prodotto innovativo nel mondo della cannabis.

Le autofiorenti di allora non erano affatto un problema, ma questo tipo di genetica ha segnato molto i fondatori della banca di semi che hanno subito capito che era un prodotto promettente, così hanno iniziato ad appassionarsi. A quel tempo, Fast Buds era negli Stati Uniti, andando di città in città a raccogliere informazioni e a conoscere un sacco di gente che era immersa nel business della cannabis il che ha permesso loro di avere accesso ai nuovi cloni più popolari e migliori, che ha portato ad anni di sperimentazione e sviluppo di ceppi californiani unici in versione auto. Grazie alla genetica californiana di alto livello ed a una grande esperienza, negli anni successivi sono riusciti a produrre versioni autofiorenti uniche di genetiche estremamente popolari come la Girl Scout Cookies o la Gorilla Glue Auto, che sono ancora oggi le star del catalogo Fast Buds.

Non appena la seedbank era sicura al 100% di avere un’ottima genetica, ha iniziato a fare i semi autofiorenti disponibili sul mercato che hanno permesso loro di migliorare i metodi di selezione e di sviluppare autofiorenti con i più ricercati cloni di Cali, arrivando ad una genetica a fioritura rapida che non aveva nulla a che vedere con la Lowryder.

Questa banca del seme ha creato una nuova generazione di auto che sono state selezionate per contenere le migliori caratteristiche delle genetiche Indica e Sativa, e nessun tratto visibile di Ruderalis se non la loro elevata resistenza ai climi rigidi, ai parassiti, e il tratto di fioritura veloce, che le rende fino al 30% più veloci offrendo allo stesso tempo profili terpenici complessi e alti rendimenti. Questa nuova generazione di autofiorenti offre il meglio di entrambi i mondi ed è all’altezza dei ceppi fotoperiodici, ma permette di coltivare tutto l’anno senza preoccuparsi del ciclo della luce.

Una volta sparsa la voce tutti i tipi di coltivatori cercavano questa nuova ondata di autofiorenti, i coltivatori casalinghi per beneficiare del raccolto rapido e i coltivatori commerciali per ottenere fiori di prima qualità nei dispensari in 9 settimane, tra un ciclo di coltivazione e l’altro.

Non appena i coltivatori hanno avuto un assaggio della genetica autofiorente di qualità superiore e dei suoi vantaggi, le auto sono rapidamente diventate popolari in tutto il mondo, e ben presto nel 2019 è stata organizzata la prima Autoflower Cup in Oregon, USA, e, ovviamente, Fast Buds era lì. Dopo tutto il duro lavoro la banca del seme era fiduciosa ed ha partecipato alla competizione con la Blackberry Auto, una pianta viola molto bella, e ha preso il primo posto nella prima coppa autofiorente di sempre. Questo ha dato a Fast buds la visibilità e lo stimolo a continuare la produzione di autofiorenti con il proprio tocco, fino ad oggi, diventando una delle banche di semi auto più apprezzate al mondo. A metà del 2019 ha rilasciato la versione auto della famosa Gelato, che è stata testata in laboratorio registrando il 26% di THC, ma non volendo fermarsi lì, nel 2020 il marchio ha rilasciato diverse altre genetiche come la Lemon Pie Auto, Wedding Cheesecake Auto e Zkittlez Auto, che è una genetica superba e una vera e propria rappresentazione di ciò che sono oggi le autofiorenti, coltivare ad alto rendimento con risultati eccellenti ed estremamente resinosi.

Hanno inoltre sviluppato l’autofiorente più potente sul mercato, Gorilla Cookies Auto con il 27% di THC che rapidamente è diventata l’auto più popolare per chi è alla ricerca di effetti intensi e di fiori ad alta gamma. Questa ibrida è estremamente resinosa e produce boccioli dalle dimensioni di una pallina da golf e profuma di biscotti con sfumature di diesel e menta, fornendo un effetto piacevolmente equilibrato. La migliore genetica non è tutto ciò che Fast Buds ha da offrire, ma è orgogliosa di fornire una garanzia di germinazione del 100%, quindi se uno dei vostri semi non riesce a germogliare potete chiedere una sostituzione completamente gratuita, avendo la possibilità di scegliere una spedizione discreta in modo da poter ottenere i vostri semi senza preoccupazioni.

Grazie alla popolarità della genetica autofiorente, Fast Buds è presente nella maggior parte dei paesi del mondo e in poco tempo è diventato uno dei principali fornitori di semi autofiorenti in Italia. Entrata sul mercato italiano un paio di anni fa, e grazie al grande sforzo e alle eccezionali varietà, ora è possibile trovare il catalogo completo Fast Buds, incluse le ultime varietà, in più di 150 negozi in tutto il paese.