GemmaCert testa i cannabinoidi in 5 minuti

I vincitori nell’industria della cannabis e della canapa saranno coloro che investono nel controllo della qualità per garantire che i prodotti siano coerenti, sicuri, efficaci e prevedibili. Per i test normativi, è necessario rivolgersi a un laboratorio certificato ma per tutte le altre tue esigenze di test, sii intelligente e investi in test interni. Il tempo è denaro.

Hai bisogno di risultati in tempo reale ogni giorno per determinare il tempo di raccolta ottimale. Non puoi permetterti di aspettare due o tre settimane per i risultati di laboratorio. Lo sapevate? La raccolta al di fuori dei tempi ottimali di una cultivar può ridurre le entrate fino al 50% sul mercato all’ingrosso. Ricorda! Raccogliere la canapa troppo tardi può portare a un raccolto “caldo”, con livelli di THC superiori ai limiti e deve essere distrutto a tue spese.

I risultati di laboratorio non sono necessariamente accurati, soprattutto se l’apparecchiatura non è calibrata correttamente, i protocolli di analisi non sono stati applicati correttamente o i risultati sono stati interpretati male. Laboratori insufficienti. Pochi laboratori e spesso oberati di lavoro e quindi lenti. Mitigazione del rischio. Evita spiacevoli sorprese prima di inviare campioni per test normativi obbligatori. Fai che il prezzo sia corretto. Testare il prodotto in arrivo sul posto per convalidare le specifiche e il prezzo di acquisto o vendita.

Con GemmaCert puoi aumentare la redditività, mitigare i rischi, aumentare la fiducia dei clienti e affrontare problemi costosi prima che si presentino. Distribuito in Italia da www.indoorline.com.