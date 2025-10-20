In evidenzaPsiconauta

Non chiamateli solo funghetti: le nuove frontiere della medicina psichedelica

Dall’esperienza assistita con i funghetti magici in Olanda alle interviste con medici e ricercatori

Foto di Redazione Redazione19 ore fa
1 minuto di lettura

psilocibina funghetti magici
“Questo sono io che mi accingo ad assumere dei funghetti magici, tranquilli, è tutto legale perché l’ho fatto in un Paese civile come l’Olanda”. Inizia così il video con cui Mario Catania, giornalista che scrive da anni per Dolce Vita, racconta il suo nuovo libro sugli psichedelici.

DALL’ESPERIENZA ASSISTITA CON I FUNGHETTI AGLI ESPERTI INTERNAZIONALI

Il testo, intitolato “Le nuove frontiere della medicina psichedelica”, uscito a settembre per la collana “formiche” di Terra Nuova è un viaggio che parte dalla prefazione di Gilberto Camilla, decano degli studi italiani sugli stati non ordinari di coscienza, e che prosegue con l’introduzione dell’autore all’universo della psichedelia applicata alla salute, spiegata in modo chiaro e accessibile anche a chi non ne sa nulla.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Mario Catania (@mariettoc)

Il cuore del libro è doppio: da un lato il racconto in prima persona di un’esperienza assistita con psichedelici in un centro specializzato in Olanda, dall’altro otto interviste esclusive a studiosi, ricercatori e protagonisti della scena internazionale.
Ogni incontro apre una finestra su un mondo diverso:

  • Tommaso Barba, dall’Imperial College di Londra, ci porta nei laboratori di una delle istituzioni più importanti al mondo per la ricerca sugli psichedelici
  • Federico di Vita, scrittore e divulgatore, riflette sul racconto e sull’immaginario che circonda queste molecole.
  • Federico Seragnoli, psicologo a Ginevra, condivide le sfide e le emozioni di somministrare psilocibina a pazienti in un contesto clinico regolamentato.
    Danilo de Gregorio, del San Raffaele, ci racconta la ricerca svolta in prima persona al San Raffaele e le sue implicazioni
  • Piero Cipriano, psichiatra “eretico”, mette in discussione il monopolio dei farmaci tradizionali e il paradigma delle cure attuali.
  • Tania Re, professoressa, ricercatrice e antropologa, intreccia scienza e culture ancestrali.
  • Giorgio Samorini, etnobotanico di fama internazionale, apre scrigni di conoscenza su piante e funghi sacri e sulla storia dimenticata della ricerca italiana.
  • Viviana Trezza, dell’Università di Roma Tre, ci guida tra neuroscienze e studi innovativi.

Questo libro è pensato per chi vuole capire senza doversi perdere nel gergo accademico, ma anche per chi già conosce e cerca uno sguardo più ampio, critico e multidisciplinare. Qui la medicina incontra l’antropologia, la neuroscienza dialoga con l’esperienza, e la storia si intreccia con il futuro.

Le nuove frontiere della medicina psichedelica

Tags
Foto di Redazione Redazione19 ore fa
1 minuto di lettura


grafica pubblicitaria sponsor canapashop

SOSTIENI LA NOSTRA INDIPENDENZA GIORNALISTICA
Onestà intellettuale e indipendenza sono da sempre i punti chiave che caratterizzano il nostro modo di fare informazione (o spesso, contro-informazione). In un'epoca in cui i mass media sono spesso zerbini e megafoni di multinazionali e partiti politici, noi andiamo controcorrente, raccontando in maniera diretta, senza filtri né censure, il mondo che viviamo. Abbiamo sempre evitato titoli clickbait e sensazionalistici, così come la strumentalizzazione delle notizie. Viceversa, in questi anni abbiamo smontato decine di bufale e fake-news contro la cannabis, diffuse da tutti i principali quotidiani e siti web nazionali. Promuoviamo stili di vita sani ed eco-sostenibili, così come la salvaguardia dell'ambiente e di tutte le creature che lo popolano (e non solo a parole: la nostra rivista è stampata su una speciale carta ecologica grazie alla quale risparmiamo preziose risorse naturali). ORA ABBIAMO BISOGNO DI TE, per continuare a svolgere il nostro lavoro con serietà ed autonomia: ogni notizia che pubblichiamo è verificata con attenzione, ogni articolo di approfondimento, è scritto con cura e passione. Questo vogliamo continuare a fare, per offrirti sempre contenuti validi e punti di vista alternativi al pensiero unico che il sistema cerca di imporre. Ogni contributo, anche il più piccolo, per noi è prezioso. Grazie e buona lettura. CONTRIBUISCI.
grafica pubblicitaria sponsor plagron

Articoli correlati

cannabizetolo

Cannabizetolo: il nuovo cannabinoide dal potenziale antinfiammatorio

4 giorni fa
confagricoltura governo canapa infiorescenze

Infiorescenze, Confagricoltura in pressing sul governo: serve interpretazione autentica

6 giorni fa
infiorescenze canapa arresti legale efficacia drogante

Infiorescenze: stop agli arresti a vista, servono prove scientifiche

1 settimana fa
Sir Canapa 10 anni

10 anni di Sir Canapa, Milano festeggia!

2 settimane fa
Pulsante per tornare all'inizio