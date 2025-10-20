Non chiamateli solo funghetti: le nuove frontiere della medicina psichedelica



“Questo sono io che mi accingo ad assumere dei funghetti magici, tranquilli, è tutto legale perché l’ho fatto in un Paese civile come l’Olanda”. Inizia così il video con cui Mario Catania, giornalista che scrive da anni per Dolce Vita, racconta il suo nuovo libro sugli psichedelici.

DALL’ESPERIENZA ASSISTITA CON I FUNGHETTI AGLI ESPERTI INTERNAZIONALI

Il testo, intitolato “Le nuove frontiere della medicina psichedelica”, uscito a settembre per la collana “formiche” di Terra Nuova è un viaggio che parte dalla prefazione di Gilberto Camilla, decano degli studi italiani sugli stati non ordinari di coscienza, e che prosegue con l’introduzione dell’autore all’universo della psichedelia applicata alla salute, spiegata in modo chiaro e accessibile anche a chi non ne sa nulla.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mario Catania (@mariettoc)

Il cuore del libro è doppio: da un lato il racconto in prima persona di un’esperienza assistita con psichedelici in un centro specializzato in Olanda, dall’altro otto interviste esclusive a studiosi, ricercatori e protagonisti della scena internazionale.

Ogni incontro apre una finestra su un mondo diverso:

Tommaso Barba , dall’ Imperial College di Londra , ci porta nei laboratori di una delle istituzioni più importanti al mondo per la ricerca sugli psichedelici

, dall’ , ci porta nei laboratori di una delle istituzioni più importanti al mondo per la ricerca sugli psichedelici Federico di Vita , scrittore e divulgatore, riflette sul racconto e sull’immaginario che circonda queste molecole.

, scrittore e divulgatore, riflette sul racconto e sull’immaginario che circonda queste molecole. Federico Seragnoli , psicologo a Ginevra, condivide le sfide e le emozioni di somministrare psilocibina a pazienti in un contesto clinico regolamentato.

Danilo de Gregorio , del San Raffaele , ci racconta la ricerca svolta in prima persona al San Raffaele e le sue implicazioni

, psicologo a Ginevra, condivide le sfide e le emozioni di somministrare psilocibina a pazienti in un contesto clinico regolamentato. , del , ci racconta la ricerca svolta in prima persona al San Raffaele e le sue implicazioni Piero Cipriano , psichiatra “eretico”, mette in discussione il monopolio dei farmaci tradizionali e il paradigma delle cure attuali.

, psichiatra “eretico”, mette in discussione il monopolio dei farmaci tradizionali e il paradigma delle cure attuali. Tania Re , professoressa, ricercatrice e antropologa, intreccia scienza e culture ancestrali.

, professoressa, ricercatrice e antropologa, intreccia scienza e culture ancestrali. Giorgio Samorini , etnobotanico di fama internazionale, apre scrigni di conoscenza su piante e funghi sacri e sulla storia dimenticata della ricerca italiana.

, etnobotanico di fama internazionale, apre scrigni di conoscenza su piante e funghi sacri e sulla storia dimenticata della ricerca italiana. Viviana Trezza, dell’Università di Roma Tre, ci guida tra neuroscienze e studi innovativi.

Questo libro è pensato per chi vuole capire senza doversi perdere nel gergo accademico, ma anche per chi già conosce e cerca uno sguardo più ampio, critico e multidisciplinare. Qui la medicina incontra l’antropologia, la neuroscienza dialoga con l’esperienza, e la storia si intreccia con il futuro.