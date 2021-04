Full Extract Cannabis Oil (FECO): che cos’è e a cosa serve

Il Full Extract Cannabis Oil (FECO) è un estratto del fitocomplesso della pianta di cannabis altamente concentrato che è noto per fornire uno dei più ampi spettri di cannabinoidi e terpeni disponibili. Per questo motivo, molti lo considerano come una delle opzioni di trattamento della cannabis medica più potenti e versatili, in quanto offre la più ampia gamma di cannabinoidi e terpeni che potenziano gli effetti reciproci in base all’effetto entourage. Non va confuso con l’RSO, il Rick Simpson Oil, che si ottiene con un procedimento diverso.

Che cos’è il Full Extract Cannabis Oil (FECO)?

E’ una resina scura e densa che confezionata in siringhe per “spremere” il prodotto nel dosaggio desiderato oppure in capsule. Non è un prodotto adatto per la vaporizzazione o la combustione perché va assunto per via orale. Essendo un prodotto molto concentrato agisce anche a dosaggi molto bassi e, come per la medicina a base di cannabis più in generale, non esiste un dosaggio specifico perché la terapia va “cucita” sul singolo paziente in base ai suoi bisogni e alla sua patologia.

In Italia è una preparazione che viene effettuata presso le farmacie, e, come raccontano dalla farmacia San Carlo, “è il risultato di una preparazione galenica derivante dall’estrazione del fitocomplesso con alcool etilico 96° FU (Farmacopea Ufficiale) e la sua conseguente totale evaporazione a bassa temperatura e sottovuoto”.

Quali sono gli utilizzi?

Sempre secondo i dottori della farmacia: “Il rapporto tra la concentrazione di cannabinoidi in questa resina e un estratto oleoso è di 1:70. Ciò significa che la resina così prodotta è 70 volte più concentrata dell’estratto oleoso. Questo tipo di resina viene somministrata per via sub-linguale o attraverso la mucosa orale permettendo così un rapido raggiungimento del picco ematico di cannabinoidi; per questo motivo trova applicazione pratica nel trattamento di discinesie acute e pazienti con dolore oncologico”.

Come conservare il Full Extract Cannabis Oil (FECO)?

Gli esperti di Teraphi, consulenti scientifici per l’innovazione in medicina, sottolineano che le resine vanno conservate in frigorifero. “Per trasportare questi preparati consigliamo di munirsi di buste refrigerate che mantengano il medicinale al fresco. Conservare l’estratto tra 0 e 6 gradi garantirà una stabilità dei principi attivi (fitocannabinoidi) fino a 4 mesidalla data di preparazione. Dopo tale periodo si inizierà ad osservare una lieve degradazione dei principi attivi e quindi anche dell’efficacia del preparato”.