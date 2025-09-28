De vino veritasLifestyle

Frappato Terre Siciliane dell’azienda Cos

Frappato Terre Siciliane dell’azienda CosI cambiamenti climatici stanno naturalmente impattando anche la viticoltura, interessata da modifiche in tutte le fasi della produzione, a partire dalla geografia dei vigneti, con una generale tendenza verso territori tradizionalmente esclusi per climi troppo rigidi e che oggi invece si scoprono vocati alla coltivazione della vite. Ciononostante resistono ancora molti territori storicamente e tradizionalmente vocati anche nelle regioni, più calde, come la Val di Noto, in Sicilia, dove la vite è di casa da oltre 3mila anni.

A Vittoria (Rg) una delle aziende più importanti è Cos di Titta Cilia e Giusto Occhipinti, tra i protagonisti del rinnovamento enologico che ha fatto conoscere in mezzo mondo i vini di questa straordinaria regione. Facendo tesoro di secoli di tradizione, con un uso razionale e intelligente dei ritrovati e delle innovazioni moderni, e in linea coi dettami della biodinamica, l’azienda ha perseguito una costante e continua ricerca della qualità, selezionando i terreni e le piante migliori e dimezzando le rese (ma al contempo raddoppiando le risorse umane).

Il risultato sono vigne che crescono in simbiosi col territorio, una produzione che accetta le regole della natura e vini conseguentemente molto diversi da un’annata rispetto all’altra, ma sempre con grande qualità e finezza.

Abbiamo assaggiato il Frappato Terre Siciliane IGP 2024: il colore è un rosso rubino limpido, con riflessi porpora, al naso rivela un bouquet forse non molto complesso, ma di straordinaria intensità con sentori vinosi e di frutta matura (ciliegia, prugne, more), per finire con note di confettura e pepe nero.

Al palato è fine e straordinariamente beverino, anche grazie al tasso alcolemico che si attesta a 11,5% e a un tannino quasi inesistente, garantendo così una grande versatilità negli abbinamenti in cucina: dagli antipasti classici della cucina siciliana a base di verdure, salumi, formaggi, ai primi piatti, fino ad azzardare piatti a base di pesce, come un trancio di spada alla griglia o un guazzetto.



