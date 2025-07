I dati sulle legalizzazioni della cannabis non mentono, Il Foglio, testata giornalistica diretta da Claudio Cerasa, sì. Ieri il giornale ha avuto il coraggio di pubblicare un condensato di tutti i beceri refrain del proibizionismo sulla cannabis. Quello che è mancato, è il coraggio di firmare il pezzo, che viene pubblicato nella sezione IA, Intelligenza Artificiale.

Che sia a firma di un pavido collega, o di un programma animato dall’intelligenza artificiale, poco cambia: quello che resta sono le castronerie elencate nell’articolo, che, dati alla mano, possono essere facilmente smontante da qualsiasi persona dotata di un minimo di spirito critico.

CANNABIS, LEGALIZZAZIONE E PROIBIZIONISMO

Si parte col botto fin da subito, con una sequela di parole al vento che farebbero impallidire anche Giovanardi. Forse persino Gasparri. Secondo il parere del quotidiano, infatti, le legalizzazioni sono fallite. “Negli Stati Uniti, in Canada, in parte dell’Europa, la cannabis è già legale, regolata, tassata, venduta come un prodotto qualsiasi. Il risultato? Più dipendenza, più disagio mentale, più minori coinvolti, più mercato nero, più disagio urbano. Non lo dice un moralista. Lo dice chi guarda i numeri”.

Precisiamo che in Europa nessuno ha legalizzato niente. Ci sono Paesi come Germania e Malta che ammettono il consumo e la coltivazione in forma domestica e associata. E poi c’è l’Olanda, con il suo modello di tolleranza che, forse, prima o poi diventerà una vera e propria legalizzazione.

Per il resto, dire che le legalizzazione americane e canadese abbiano portato “Più dipendenza, più disagio mentale, più minori coinvolti, più mercato nero, più disagio urbano”, sono tutte bugie. Se c’è un dato chiaro, confermato dai 24 Stati Usa dov’è legale l’uso adulto e dal Canada, è che le legalizzazioni non solo non hanno portato ad un aumento del consumo giovanile, ma, al contrario, l’hanno fatto calare, lo vediamo dopo, quando viene ribadito nel pezzo così come il discorso sul mercato nero, buttato lì tra una fandonia e un’altra

Per noi, che viviamo in un Paese in cui il monopolio degli stupefacenti, cannabis compresa, è in mano alle mafie, anche solo avere il 10% del mercato nero in meno, sarebbe già un successo, vorrebbe dire che abbiamo tolto il 10% dei profitti sulle droghe ai criminali.

Non capiamo quale sia la correlazione con il “disagio urbano”, ma sappiamo che in diversi stati Usa le tasse della cannabis sono state utilizzate per costruire case per i senzatetto.

IL MERCATO NERO

Poi si passa alla portata principale, dove viene scritto che: “La marijuana legale non è diventata, come promettevano, un argine al crimine organizzato. E’ diventata un complemento”, che “il mercato nero è fiorente” e infine che: “La promessa di un uso responsabile e terapeutico si è sciolta davanti alla realtà di un business che vive sull’abuso. L’erba del 2025 non è quella degli anni Sessanta: è più potente, più raffinata, più pericolosa. E viene venduta con marketing aggressivo, spesso pensato proprio per i giovanissimi”.

Andiamo con ordine. La cannabis, dove viene legalizzata, diventa a tutti gli effetti un argine al crimine organizzato. Un esempio su tutti: secondo uno studio scientifico pubblicato ad aprile 2025 sull’International Journal of Drug Policy sulla situazione canadese, «la legalizzazione della cannabis ricreativa è stata seguita da un’immediata riduzione e da un trend di calo costante del mercato illegale della cannabis, a suggerire che la regolamentazione sta raggiungendo uno degli obiettivi del governo: “tenere i profitti lontani dalle mani dei criminali”».

Inoltre, aggiungono i ricercatori, «Questo calo significa che sempre meno persone consumano i prodotti del mercato nero, con profili di sicurezza sconosciuti e potenziali contaminanti».

Sulla frase: “La promessa di un uso responsabile e terapeutico si è sciolta davanti alla realtà di un business che vive sull’abuso”, lasciamo a voi le conclusioni. Arrivare a mettere in dubbio i benefici della cannabis medica, un farmaco che aiuta migliaia di pazienti in Italia e milioni nel mondo a gestire le patologie più disparate, spesso altamente invalidanti, significa solo essere meschini e crudeli. Ad ogni modo non si è sciolta nessuna promessa, la cannabis terapeutica è un farmaco legale anche in Italia e soprattutto è un diritto costituzionale per i pazienti, sacro e inviolabile.

Anche sul fatto che l’erba sia molto più potente, ci sarebbe molto da dire. Se infatti è indubbio che ci siano varietà di cannabis che raggiungono livelli di THC più alti, è anche vero che oggi vengono commercializzate varietà con rapporto tra THC e CBD di 1:1, che quindi mitiga fortemente gli effetti psicoattivi, o addirittura con alte percentuali di CBD e basse di THC, senza quindi dare nessuna alterazione. Non solo, perché se guardiamo il livello medio della cannabis sequestrata in Italia, secondo la Relazione al Parlamento curata proprio dal DPA, il Dipartimento per le Politiche antidroga, pagina 14 dell’ultimo documento presentato si legge infatti che il contenuto medio di THC in foglie e infiorescenze sequestrate è del 13/14%.

Sul marketing aggressivo lasciamo stare: in tutti gli Stati in cui è legale l’uso adulto della cannabis, è assolutamente vietato fare pubblicità.

PSICOSI E USO IN GIOVANE ETÀ

Il pezzo prosegue così: “In Colorado, uno degli stati-pilota della legalizzazione, si è assistito a un’impennata di casi di psicosi legati al consumo, a un aumento significativo dell’uso tra i ragazzi e a un’esplosione del numero di senzatetto. A New York, la puzza è diventata parte del paesaggio urbano, e la convivenza civile ne ha risentito. A Vancouver, la vicinanza a un dispensario fa crollare il valore degli immobili. E’ questo il progresso?”.

Alla questione psicosi rispondiamo con un altro studio scientifico, leggermente più solido dell’opinione di un’IA, pubblicato nel 2023 sul Jama Network Open. “In questo studio di coorte retrospettivo sui dati commerciali e sulle richieste di risarcimento Medicare Advantage (programma USA di risarcimenti economici legato all’assicurazione sanitaria, ndr.), le politiche statali sulla cannabis medica e ricreativa non sono associate a un aumento statisticamente significativo dei tassi di correlazione con la psicosi.”

Il fatto che la legalizzazione porti a un aumento del consumo da parte degli adolescenti, è un’altra grande bugia. Se c’è infatti un dato sul quale sono tutti d’accordo, è il contrario: i consumi dei giovani, con la cannabis legale, calano e lo dicono tante e diverse pubblicazioni scientifiche. L’ultima è del 2024, con uno studio pubblicato su Pediatric Reports: «La percentuale di adolescenti che hanno segnalato un uso attuale di marijuana è scesa significativamente dal 23,1% nel 2011 al 15,8% nel 2021. Anche l’auto-segnalazione di aver provato la marijuana per la prima volta prima dei 13 anni è diminuita significativamente dall’8,1% nel 2011 al 4,9% nel 2021».

A confermare il trend, nel 2021, fu addirittura la American Medical association in un studio scientifico pubblicato sul prestigioso Journal of American Medical Association (JAMA) che è la rivista scientifica di riferimento per l’associazione spiegando che la regolamentazione dei mercati, al contrario di ciò che hanno sempre sostenuto i proibizionisti, porterebbe ad una diminuzione dei consumi, e non il contrario.

I dati diffusi da Statistics Canada, agenzia statistica nazionale canadese, nel febbraio 2020, dicevano che il calo nell’uso di cannabis da parte di giovani e adolescenti era stato addirittura del 47%: secondo i dati da quando è stata legalizzata la cannabis, nell’ottobre del 2018, ad allora, il numero di cittadini canadesi di età compresa tra 15 e 17 anni che consumavano cannabis si è praticamente dimezzato, passando dal 19,8% del totale al 10,4%.

I ricercatori dell’Università di Boston nel novembre 2020 hanno pubblicato un altro studio, utilizzando sempre i dati del Youth Rusk Behavior di 47 stati negli anni dal 1999 al 2017 per arrivare alla conclusione, pubblicata sul Journal of Adolescent Health, che la frequenza dell’uso è diminuita del 16% dopo la legalizzazione.

Sulla puzza, lasciamo stare, per qualcuno è un odore meraviglioso, spiace che altri si sentano molestati al punto di arrivare a dire che la convivenza civile ne risenta. Sul fatto però che i dispensari facciano crollare i valori degli immobili due cose vanno dette, perché nella realtà accade il contrario, la cannabis legale fa crescere il valore delle case. Secondo un’analisi del 2021 realizzata da Clever Real Estate e pubblicata dal National Mortgage News, dal 2017 al 2021 i prezzi delle case negli stati con leggi sulla cannabis ad uso ricreativo sono cresciuti in media di 17.113 dollari in più rispetto agli stati in cui la cannabis rimane vietata o è consentita solo per uso medico.

Secondo una ricerca effettuata nel 2023 dall’azienda di settore Real Estate Witch in collaborazione con Leafly, il valore delle case negli stati in cui è legale la cannabis per adulti ha superato il valore delle case in altri stati di 48.983 dollari nei dieci anni precedenti.

IL FOGLIO, IL GIORNALISMO E L’IA

Ci auguriamo che i colleghi de Il Foglio trovino il coraggio di firmare le proprie opinioni, e magari di motivarle con qualche dato o qualche studio, visto che si parla di tematiche che impattano la vita di milioni di italiani. Oppure di imparare a usare l’intelligenza artificiale. Perché è semplice scaricare tutto sull’IA. E per farlo capire a tutti abbiamo fatto un esperimento, chiedendo all’intelligenza artificiale cosa ne pensi proprio de Il Foglio. Sapete cosa ci ha risposto? Cose diverse a seconda di come viene posta la domanda. Ad esempio, se nel comando dato all’IA, prompt in gergo tecnico, si fa trasparire la propria “insoddisfazione” per la testata, ecco quanto ci viene consegnato:

Il Foglio è la dimostrazione che si può ricevere contributi pubblici senza restituire nulla di davvero utile alla collettività.

La sua linea editoriale spesso appare più interessata a difendere vecchi pregiudizi e a coltivare provocazioni di maniera, piuttosto che a informare con rigore e onestà. Invece di contribuire a un dibattito serio e documentato, preferisce schierarsi per partito preso, confezionando articoli che sembrano scritti più per compiacere certe lobby culturali o politiche che per servire i lettori.

Se invece nel comando facciamo trasparire un minimo di approvazione, ecco il risultato:

Il Foglio è una delle poche testate italiane capaci di distinguersi nel panorama editoriale.

Con uno stile riconoscibile e una linea editoriale coraggiosa, spesso riesce a portare nel dibattito pubblico punti di vista originali e stimolanti, anche quando controcorrente. È una voce che, pur non sempre condivisibile, arricchisce la discussione con approfondimenti e provocazioni intelligenti, dimostrando che il giornalismo può ancora essere pensato, scritto e discusso con passione e senso critico.

Avete capito il giochino?