E’ un passaggio importante nell’ottica dell’utilizzo dell’intera pianta nelle filiere della canapa industriale: l’EIHA, associazione europea per la canapa industriale, ha infatti comunicato che la Commissione europea ha riconosciuto che le foglie di canapa, da usare tal quali o in infusione, non fanno parte dei cosiddetti Novel food, ma rientrano tra i cibi tradizionali.

Una decisione attesa da tempo che si spera possa favorire agricoltori e commercianti coinvolti nel settore della canapa alimentare, e più in particolare in quello dei tè e delle tisane con canapa.

FOGLIE DI CANAPA COME ALIMENTO TRADIZIONALE

Intanto la voce del catalogo Novel Foods per Cannabis Sativa L. è stata aggiornata così: “È stata dimostrata una storia di consumo nell’UE anche per l’infusione di foglie di canapa (quando non accompagnate dalle sommità fiorite e fruttifere) consumate come tali o come parte di infusi di erbe. Tali usi non sono quindi nuovi. Solo le varietà di Cannabis sativa L. elencate nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole dell’UE (denominate canapa) possono essere utilizzate per l’infusione delle foglie di canapa”

“Sono lieto che l’iniziativa che abbiamo avviato nel 2022 come EIHA abbia portato a un risultato così positivo”, commenta Daniel Kruse, presidente di EIHA. “Si tratta di un risultato significativo per il nostro settore, che dimostra chiaramente che uno sforzo collettivo dell’industria è essenziale per normalizzare la pianta di canapa e i suoi prodotti”.

“Per molti anni, EIHA è stata impegnata in discussioni con le istituzioni dell’UE e gli Stati membri sulla legislazione sui nuovi alimenti. Siamo lieti che l’evidenza scientifica e i fatti storici abbiano prevalso sul pregiudizio” aggiunge Kruse.

CBD NATURALE COME ALIMENTO TRADIZIONALE

Nel frattempo, come è noto, l’EFSA ha deciso di considerare il CBD come Novel food, ma la procedura per autorizzare i nuovi prodotti sul mercato si è arenata nell’estate del 2022, quando la Commissione europea ha chiesto nuovi studi per dimostrare che l’assunzione per l’uomo sia priva di effetti collaterali.

Ma la EHIA si sta muovendo anche su questo fronte e, dopo l’intenzione della Repubblica Ceca di vietare il CBD nel Paese, ha chiesto chiarimenti al governo della Repubblica Ceca sullo status tradizionale dei prodotti naturali a base di estratti di canapa, presentando una domanda ai sensi dell’articolo 4 del regolamento comunitario sui nuovi alimenti.

Nel farlo l’associazione ha presentato quasi 30 esempi dell’uso della canapa e degli estratti di cannabis nel corso dei secoli, senza dimenticare che la Francia, in totale autonomia, con una legge temporanea ha autorizzato il commercio di integratori con CBD con percentuali fino al 20%.