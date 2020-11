Flower Power Bologna, liberi di coltivare le proprie passioni

È proprio questo motto unito alla grande passione che ci ha spinto ad aprire il nostro growshop, dal 2015 ci preoccupiamo delle esigenze dei nostri clienti soddisfacendo ogni dubbio ed esigenza su questa pianta. Siamo a Bologna in zona Mazzini (Lunetta gamberini) in via Pellizza Da Volpedo 19/e, ci preoccupiamo di instaurare un rapporto di fiducia con i clienti e di farli sentire a proprio agio. Trattiamo articoli per la coltivazione in terra e idroponica, indoor e outdoor abbiamo anche un grandissimo assortimento di semi da collezione, nel nostro shop troverete anche articoli per fumatori e tutte le forme di CBD disponibili sul mercato.

Portiamo sempre novità partecipando ad eventi, fiere e viaggi oltreoceano per comprendere le novità e proporle ai nostri clienti, in modo da selezionare i migliori prodotti presenti in commercio, in particolar modo ci siamo specializzati nella tecnologia a LED, creando il nostro Project 340 Plus. Dopo numerosi test abbiamo deciso di montare i chip Samsung di ultima generazione, inoltre abbiamo sviluppato un dissipatore su misura per riuscire a raffreddare in modo passivo e, quindi senza l’utilizzo di ventole che col tempo si usurano e creano problemi di surriscaldamento. Ad oggi possiamo dire che il nostro LED Project 340 Plus ha superato di gran lunga la tecnologia tradizionale HPS e la sua durata va oltre gli 8 anni di utilizzo senza dover cambiare nessun componente. Visitate la nostra pagina Facebook e Instagram o il nostro sito www.flowerpowerbologna.it, e passate a trovarci.

Liberi di coltivare le proprie passioni…