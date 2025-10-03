Flotilla: un lampo di umanità nel buio della politica mondiale



La Flotilla, un fulmine nel panorama politico mondiale

La Flotilla non è soltanto un insieme di navi. Non è una semplice regata. È una missione che va oltre i confini: una missione per l’umanità intera, una missione umanitaria. Dal popolo palestinese nasce l’ispirazione al risveglio; verso il popolo palestinese si muove uno sforzo collettivo. Le piazze tornano a riempirsi, riportando vitalità a una mobilitazione che colpisce il cuore e che infonde speranza.

In un tempo storico dominato dal bullismo politico e dall’inerzia diplomatica, la Flotilla appare come un lampo che squarcia il buio. La politica internazionale resta paralizzata da interessi di clientela, colonialismi mascherati da alleanze e vassallismi nascosti dietro formule di cooperazione. Il diritto internazionale, pilastro pensato per garantire una convivenza pacifica, è stato relegato a mera letteratura giuridica: incapace di agire, privo

di forza.

Si parla di piani di pace – come i 21 punti proposti da Trump – ma quale pace può esserci, se il progetto non è altro che l’ennesimo schema coloniale a favore del capitale?

Gli oppressi restano ai margini, costretti ad accontentarsi. I potenti possono fare e disfare, come bulli alla guida del mondo. Dopo la Seconda guerra mondiale avevamo giurato “mai più”. Eppure, da allora, il mondo è stato teatro di nuove atrocità: Vietnam, Somalia, Rwanda, Sudan, Congo, Iraq, Afghanistan, Libano, Palestina, ex Jugoslavia, Ucraina. Guerre abbondanti, genocidi ripetuti, menzogne moltiplicate. “Un altro mondo è possibile”, si diceva già più di vent’anni fa, a Genova e in molte altre parti del mondo.

Il capitalismo mostrava allora la sua deriva, un sistema fondato sull’adorazione del denaro, capace di sacrificare natura, risorse, persone, comunità e governi.

Oggi i segni del suo sgretolamento sono davanti agli occhi di tutti.

Il seme delle attuali mobilitazioni era stato piantato tempo addietro. Così come il colonialismo israeliano ha radici ben più profonde del 7 ottobre o del fenomeno Hamas. Il genocidio dei palestinesi, il dramma infinito di Gaza e la missione della Flotilla hanno concentrato il malessere globale, spezzando il muro dell’indifferenza.

Ci stiamo rendendo conto che la libertà di un popolo distante chilometri riguarda ciascuno di noi. Comprendiamo che siamo interconnessi da un filo invisibile ma tangibile, un legame che rende la giustizia indivisibile: non può esistere per alcuni e mancare per altri. Non c’è vera libertà finché la Palestina – e altri popoli oppressi – non avranno pieno diritto all’autodeterminazione.

Il popolo palestinese, con la sua resistenza e resilienza decennale, ha avuto il coraggio di mostrare al mondo in diretta atrocità e sofferenze, trasformando il dolore in testimonianza. È da questo esempio che in tutto il mondo è sbocciato un nuovo comunitarismo internazionale.

Oggi non c’è più differenza tra italiani, tedeschi, australiani, maliani, cinesi, ghanesi o palestinesi. Oggi c’è soltanto un’unica appartenenza: l’essere umano.

Il vento del cambiamento e della consapevolezza ha iniziato a soffiare. Ed è un vento che non si può più fermare.

Grazie, Palestina.

Articolo a cura di Fabrizio Fiorilli (Fahbro)