Mister Canapa, nonostante le tante difficoltà degli ultimi due anni, arriva al quarto anno di attività. Per l’occasione abbiamo deciso di organizzare una grande festa dedicata a tutti gli amanti della canapa con un ospite d’eccezione.

Per un evento così importante abbiamo unito l’informazione allo svago: la festa infatti inizierà con un bellissimo momento di riflessione con la presentazione dell’ultimo libro di Matteo Gracis “Manuale di sopravvivenza per esseri umani che si sentono alieni”. Un momento di racconto e confronto su temi come il pensiero critico, libero e positivo oltre a temi legati al mondo della canapa e alla lotta al proibizionismo.

Subito dopo partirà la grande festa con birre e alimenti a base di canapa, postazione per foto indimenticabili e tanto altro. Inoltre sarà disponibile la nuova Alien Cookie, un’infiorescenza Limited Edition pensata come simbolo celebrativo del quarto anniversario.

Vi aspettiamo il 15 settembre a Milano per una grande serata di festa, dalle 19.00 presso Motosplash, in via Gardone 22.

Il biglietto che comprende tutto questo ha un costo di 15 euro ed è acquistabile QUI

Per restare aggiornato sulla location e modalità di partecipazione segui la nostra pagina facebook o il nostro profilo Instagram, @mister_canapa.

Mister Canapa è uno dei maggiori store online di prodotti a base di canapa: infiorescenze, alimentari, bevande, prodotti a base di CBD, biocosmesi e tanti prodotti per il tuo svago.

Spedizioni gratuite in 24/48 ore in tutta Italia per ordini superiori a 29,90€.

Consegna in due ore su Milano dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.00.