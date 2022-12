Fermare il decreto contro la canapa industriale

È il decreto della discordia: si sarebbe dovuto limitare a rinnovare l’elenco delle piante officinali in Italia, e invece è stata inserita una parte che limita l’uso della canapa a semi e derivati, rimandando al testo unico sugli stupefacenti il tema infiorescenze.

Le associazioni italiane che si occupano di canapa industriale avevano da subito spiegato le loro idee a riguardo, che non sono state ascoltate, e quindi per far valere le proprie ragioni si sono affidati all’avvocato Giacomo Bulleri e allo studio Legance di Roma per fare ricorso il Tar. Il Tribunale amministrativo ha ritenuto ammissibile il ricorso e ha emesso un’ordinanza per chiedere ai ministeri coinvolti di mostrare i documenti sui quali si sarebbero basati per prendere questa decisione.

LE RAGIONI DEL RICORSO AL TAR

Il decreto, spiegano le associazioni, “è in totale contrasto con la normativa europea – vedi la Sentenza della Corte di Giustizia Europea del novembre 2020 (caso Kanavape) che ha condannato la Francia proprio per le limitazioni imposte all’uso dell’intera pianta di canapa, e non soltanto alle sue fibre e ai suoi semi – ed è in totale contrasto con la stessa legge nazionale 242, che pone come unico vincolo alla libera coltivazione della canapa l’uso di varietà iscritte nel catalogo europeo delle varietà, in quanto tutte a basso tenore di THC, ossia prive di rischio stupefacente. Nella L. 242/2016, così come nella normativa internazionale, non c’è traccia alcuna della distinzione operata dal Decreto riguardo alle diverse parti della pianta”.

Il 23 gennaio è prevista la nuova udienza, ma servono fondi per sostenere l’operazione, che si è rivelata costosa.

COME SARANNO UTILIZZATI I FONDI?

I fondi raccolti verranno impiegati per il pagamento delle spese dei legali impegnati nel ricorso, prima di questa campagna sono stati già raccolti circa 16.000 euro su 50.000, ma speriamo che le aziende del settore e i cittadini potranno aiutarci a raggiungere questo importante obiettivo. Purtroppo i tempi sono ristretti, c’è tempo solo fino a 10 gennaio per sostenere la campagna, in ogni caso tutti i fondi raccolti andranno a finanziare le spese legali per il ricorso.

Il primo step di 22.500 è un passo fondamentale per il pagamento dello studio Legance e l’avv. Giacomo Bulleri che insieme difendono le associazioni che hanno promosso il ricorso e la cui notula scade a fine dicembre.

COME CONTRIBUIRE