Felici adesso di Wayne Dyer

“Felici adesso” è una raccolta di lezioni e discorsi tenuti da Wayne Dyer in due decenni, fra gli anni Novanta e gli anni Duemila. Dyer è stato psicologo, docente e scrittore e ha raggiunto la fama a livello internazionale con il suo libro “Le vostre zone erronee” del 1976. Una delle sue citazioni preferite era: «Quando cambi il modo in cui guardi alle cose, le cose che guardi cambiano», una strategia in grado di offrire una soluzione ai problemi che tutti noi incontriamo e di indirizzarci, come società, ad accogliere le sfide, per quanto difficili, che ci pone il presente che viviamo.

L’autore che ha dedicato la sua esistenza allo studio del superamento di paure, sensi di colpa, comportamenti autodistruttivi e tutta una serie di condizioni mentali che impediscono la felicità e bloccano lo sviluppo della personalità, trova in questa raccolta edita da Il Corbaccio il bignami postumo delle sue riflessioni. La conclusione è che «non esiste una strada per la felicità. La felicità è la strada» che dovremmo evitare di smarrire cercando di raggiungere obiettivi spesso dettati da costrizioni sociali o anche solo dall’idea che crediamo gli altri abbiano di noi. Come era solito dire, stare meglio è possibile. E dal suo conto non ha mai lesinato consigli pratici, portando parole di conforto e coraggio a chiunque lo leggeva o ascoltava.