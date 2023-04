Fratelli d’Italia persegue sulla via del proibizionismo, e, alle due iniziative volte a vietare la cannabis light, segue una proposta presentata dalla deputata Augusta Montaruli che vuole aumentare fino a 5 anni di carcere la pena massima per i reati “di lieve entità”, quindi per la produzione, la detenzione e lo spaccio di piccole quantità di sostanze stupefacenti, cannabis compresa.

FINO A 5 ANNI PER REATI DI LIEVE ENTITÀ: LA NUOVA PROPOSTA DI FRATELLI D’ITALIA

La Montaruli, da poco condannata per peculato nel caso Rimborsopoli, ha definito la norma attuale, che già prevede per questi comportamenti una pena che va da 6 mesi a 4 anni di detenzione e una multa da 1.032 a 10.329 euro, “irragionevole”, in quanto “la lieve entità, seppur caratterizzata da una minore circolazione del denaro, deriva comunque da una condotta criminosa”.

La nuova proposta, nata per dare “alla magistratura giudicante un ulteriore strumento per arginare la reiterazione del delitto quando gli elementi de facto a seguito di una puntuale e attenta valutazione siano tali da richiederne l’applicazione”, andrebbe quindi a modificare gli articoli 73 e 85 bis del DPR 309/1990 in materia di stupefacenti e aumenterebbe a 5 anni la pena massima detentiva prevista.

Un disegno di legge dalle conseguenze disastrose sia per i semplici consumatori, che sarebbero ulteriormente criminalizzati, sia per le carceri italiane già sovraffollate, in quanto, come riportato dall’ultimo report di Associazione Antigone risalente al 2021, fino a un detenuto su tre è in carcere per reati legati alla droga.

Secondo l’analisi infatti circa il 34,88% della popolazione carceraria è già detenuta in Italia per una violazione al Testo unico sugli stupefacenti, di cui la maggior parte per cannabis, che resta, come spiegato dall’Ex procuratore nazionale antimafia De Raho, “lo stupefacente più sequestrato”, per cui “regolamentarla significherebbe togliere alle mafie una fetta importante del mercato illegale”.

UNA PROPOSTA DI LEGGE RETROGRADA E INCOSCIENTE

Il segretario di +Europa Riccardo Magi ha dichiarato a DolceVita che: “Oltre a essere una proposta demenziale che non avrà alcun effetto in termini di riduzione delle sostanze in circolazione, è anche la prova definitiva che tutta la retorica del ministro Nordio sul carcere come extrema ratio e sulla depenalizzazione dei fatti di lieve entità non ha alcun valore”.

Magi tiene a sottolineare che: “Le carceri italiane sono già piene di persone detenute per violazione del Testo unico sugli Stupefacenti senza alcun beneficio per la società e avremmo semmai bisogno di depenalizzare con decisione”, in quanto, solo per la cannabis, il nostro Paese tra forse dell’ordine, magistratura e carceri spende circa 600 milioni di euro l’anno da poter reinvestire in iniziative realmente utili per la popolazione.

“La cosa assurda – continua il segretario di +Europa – è che non si coglie la necessità di distinguere tra diverse sostanze, in questo senso si ripropone l’impostazione folle e dannosa della Fini-Giovanardi – dichiarata incostituzionale nel 2014 per l’equiparazione delle droghe leggere a quelle pesanti – tanto cara al sottosegretario Mantovano“.

“La Lega ci aveva già provato nella scorsa legislatura e la proposta è apparsa contraddittoria e persino ridicola agli occhi dei giuristi che hanno partecipato alle audizioni. In ogni caso, quando dovesse iniziare l’esame di questa proposta folle, questo dovrà procedere in modo abbinato con la nostra proposta di legge già approvata dalla Commissione di Giustizia che dispone la riduzione sensibile delle pene – in particolare, una pena minima di 2 mesi e una massima di 2 anni – e la differenziazione della stesse in base alle sostanze e la legalizzazione della coltivazione domestica fino a quattro piante di cannabis”.