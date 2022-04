Incontra la famiglia Wappa!

Nella dinastia delle varietà di cannabis Paradise Seeds c’è un ramo della famiglia che merita una menzione speciale! La storia inizia con Wappa, un ibrido rilasciato nel lontano 2006 che nel corso degli anni è diventato sempre più popolare. La formula vincente ha prodotto altri ceppi che presentano un forte filone Wappa: Mendocino Skunk di Paradise e la recente novità della California Collection, Tangerine Sorbet.

L’EFFETTO WAPPA ORIGINALE!

Per i coltivatori di tutte le abilità, la facile gestione e l’incredibile versatilità di Wappa è una caratteristica apprezzata – cresce quasi ovunque (anche a più di 3mila metri sopra il livello del mare) e ha un’eccellente resistenza ai funghi.

Una volta raccolta e curata Wappa si distingue per il suo effetto forte ma edificante che porta relax sia al corpo che alla mente, e questo la rende anche una popolare varietà medica. Un’altra caratteristica distintiva è il suo sapore incredibilmente dolce e fruttato. Quando ha coltivato Wappa, Luc era ansioso di esaltare la dolcezza di questa pianta e fu molto soddisfatto quando ci riuscì. «Ricordo che ero andato a una festa con un sacchetto di Wappa poco dopo il suo rilascio», dice Luc. «Era un profumo delizioso, molto dolce e fruttato che tutti smisero di fare quello che stavano facendo e cominciarono ad annusare l’aria. Era come se la fragranza sollevasse l’atmosfera dell’intera stanza. Ricordo di aver pensato in quel momento “Oh sì, questo è l’effetto Wappa!”»

MENDONCINO SKUNK IN COLLABORAZIONE CON TOMMY CHONG

Quando Paradise lanciò la sua gamma in collaborazione con Tommy Chong, il “Padrino” della commedia degli stoner, nel 2017, voleva qualcosa di veramente speciale da offrire nella categoria degli ibridi – una fusione di genetiche californiane e olandesi. La pianta, Mendocino Skunk, fu un successo immediato.

Il nome della varietà riflette l’infusione di geni provenienti dal famoso Emerald Triangle in California, l’epicentro della coltivazione della cannabis fin dagli anni ’60, e da Amsterdam arrivò la genetica della famiglia Wappa per portare stabilità e qualità di performance a 360 gradi; sostenuta dai suoi caratteristici toni skunky e fruttati.

TANGERINE SORBET: LA VERSIONE AGGIORNATA DI WAPPA

Nel 2021 Wappa ha ricevuto un importante aggiornamento californiano grazie a un incrocio tra l’originale Wappa e la popolare Thin Mint Cookies. Il risultato ha entusiasmato i fan di Wappa perché questa pianta mostra tutti i migliori attributi dell’originale – finitura veloce, grande resa, facile gestione di coltivazione grazie alla sua struttura cespugliosa – ma con alcune caratteristiche progredite. Queste includono una colorazione extra e un aumento dei terpeni, accentuando quei toni di agrumi e un’intensa dolcezza skunky. C’è anche una produzione extra di bud nei suoi lunghi rami laterali (dai un’occhiata al rapporto di coltivazione sul sito di Paradise Seeds per vedere come si comporta nella stanza di coltivazione). Tangerine Sorbet è sicuramente una scelta da aggiungere alla famiglia Wappa e i coltivatori che la incontreranno saranno d’accordo sul fatto che questa banda è la perfetta ospite in casa (o in giardino)!

