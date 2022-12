Lo scenario è da incubo: un virus creato ad hoc dai proibizionisti ha distrutto tutte le piante di cannabis al mondo, e del fiore più magico che ci sia non c’è più traccia.

Il colpo di scena arriva quando una banda improbabile ritrova una pianta maschio di cannabis e, dopo diverse peripezie e senza spoilerare troppo, riesce a recuperare anche una pianta femmina custodita nientemeno che nel giardino botanico del Vaticano.

Ed è qui che gli interessi dell’umanità nei confronti di questa pianta, vengono alla luce, ognuno con la propria pulsione.

“FALLA GIRARE”: COSA FARESTI A TU PER TU CON L’ULTIMA PIANTA DI CANNABIS?

C’è il giornalista idealista Guglielmo Bonetti, (Ciro Priello), che vorrebbe ridare la cannabis all’umanità per restituire la felicità e la libertà perdute. La poliziotta Sara Nicoletti (Laura Adriani) che cerca di prendersi una rivincita dopo aver fatto fiasco davanti ai suoi superiori. C’è lo spacciatore che vorrebbe farla sparire per fare in modo che la cannabis non intacchi lo spaccio di nuovi stupefacenti sintetici in arrivo dalla Cina, c’è il delinquente (Michele Placido) che finge di voler dare una mano ma in realtà vorrebbe venderla per i fatti suoi e poi c’è Natan, il protagonista impersonificato dal mitico Giampaolo Morelli – che è anche il regista del film – che è un influencer di successo, cafone al punto giusto e sempre in bilico tra spararla grossa e dire un verità definitiva, probabilmente senza nemmeno farlo apposta. Un esempio? “Stai sempre a parlare dei filtri. Ma perché il trucco che usano le ragazze non è un filtro? Parlare bene, pettinarsi, trattenere le scorregge, non sono un filtro? E vuoi sapere perché? Perché se ci mostrassimo al naturale saremmo tutti terribilmente deludenti! Chest è a verità! E mó taggame!!”.

“Falla girare” è una commedia d’azione che si segue col sorriso sulle labbra, che fa proprio ridere in certi punti e che fa riflettere in altri, soprattutto per chi ha un minimo di cognizione del mondo della cannabis e di ciò che la circonda.

È la seconda esperienza di Morelli come regista, giunto alla notorietà come attore grazie alla serie de “L’ispettore Coliandro”, ed è possibile vederla su Amazon Prime, noi ve la consigliamo!