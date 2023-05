L’ex maresciallo ora attivista: “Con la cannabis sono tornato a vivere”

Alfredo Ossino è un ex maresciallo capo della Guardia di Finanza, congedato nel 2007 per causa di servizio. Costretto a letto per via di una marcata incidenza funzionale alla cervicale e “imbottito di oppiacei” dagli effetti collaterali decisamente più evidenti dei benefici apportati, Ossino si definiva “prossimo alla morte”, finché non ha iniziato ad assumere cannabis per scopi prettamente terapeutici.

Una manna dal cielo che, trattando efficacemente il suo dolore neuropatico, gli ha permesso di “tornare a vivere“, a mangiare, a fare attività fisica e a rimettersi in forma.

Oggi Alfredo Ossino è un paziente certificato di cannabis terapeutica, che con il libro: “Cannabis, la vera storia di un agente antidroga“, mette nero su bianco la sua storia, le potenzialità della cannabis, le difficoltà giornaliere, sia sociali che burocratiche, e denuncia il sistema in cui viviamo, nella speranza che le cose cambino al più presto.

ALFREDO OSSINO: “CON LA CANNABIS SONO TORNATO A VIVERE”

Ciao Alfredo, come sta? Potrebbe per favore raccontare ai nostri lettori che ancora non la conoscono la sua storia?

Ciao Raffaele, mi chiamo Alfredo Ossino, sono nato a Genova nel 1964, ma cresciuto e vissuto in Sicilia, precisamente a Catania. Il 6 aprile 1983, appena diciottenne, già facevo parte della Guardia di Finanza. Poi, nel 1996, vinsi il concorso ruolo ispettore, con il grado di maresciallo. Sono stato sempre impiegato in reparti operativi di rilievo, come il reparto operativo di Napoli, che controllava tutta la Campania, o il Gruppo Operativo Antidroga di Roma presso il Nucleo Centrale di Polizia Tributaria, con competenza nazionale ed internazionale. Purtroppo il servizio operativo è stata la causa del congedo d’ufficio, avvenuta a luglio del 2007. (Maresciallo Capo, congedato a soli 43 anni di età). Il servizio operativo, come riconosciuto dall’amministrazione G. di F., produsse una gravissima incidenza funzionale al tratto cervicale, tanto che non riuscivo più a deambulare e con forte parestesia all’arto destro, ossia l’arto con il quale impugnavo l’arma individuale in dotazione. Dopo il congedo, il dolore cronico trasmesso dalla patologia e gli insuccessi di sei anni di farmaci oppiacei, ero prossimo alla morte fisica e mentale. Pesavo 90 kg e non riuscivo a fare 10 metri a piedi, oltre al totale scombussolamento trasmetto dagli oppiacei. Nel 2013, con un delicato e rischioso intervento chirurgico, sono state innestate due protesi in titanio al tratto cervicale, risolvendo con successo i problemi delle parestesie. Tuttavia, per il dolore cronico neuropatico i medici mi dicevano che avrei dovuto assumere oppiacei a vita. Ma assumere ancora oppiacei mi avrebbe condannato a morte certa.

E cosa succede a quel punto?

Ero molto depresso e letteralmente logorato dal dolore, sia fisico che mentale, perché pesantemente stordito ed intossicato dagli oppiacei. ”Lo spirito di sopravvivenza e l’attaccamento alla vita è più forte di qualsiasi legge. Violai la legge per avere una speranza di vita. L’ultima”. Questo è l’inciso sulla quarta di copertina del mio libro, ove ammetto che superato l’intervento chirurgico, le vicissitudini dei fatti mi hanno costretto per anni ad acquistare la cannabis dal mercato nero. Fui obbligato a rivolgermi al traffico illecito a causa della disinformazione dello Stato verso la cannabis medica, che, almeno su carta, avrei potuto ricevere solo tramite la complessa e farraginosa procedura di importazione richiesta dal medico curante già dal 1997, ma sarebbero serviti medici informati sulla questione cannabis e anche la volontà politica ad agevolare tali richieste.

In assenza di ciò, con delle situazioni che hanno dell’incredibile, ove la mia dignità di uomo non esisteva più, ho dovuto aspettare il decreto 9 novembre 2015 (Lorenzin) per accedere, finalmente, alla cannabis con certificazione medica. Sono ormai nove anni che uso la cannabis per trattare il dolore neuropatico, da due anni sono in carico presso l’ospedale di Taormina (ME), che mi garantisce 90 grammi di cannabis ad alta percentuale di THC, munito di prescrizione che mi raccomanda di inalare tre grammi al giorno di cannabis.

Come denuncio nel libro, sono in carico presso l’Asp. Messina, poiché le farmacie convenzionate a fornire la cannabis medica nel territorio di Catania non mi garantiscono i 90 grammi di prescrizione, bensì un massimo di 40 grammi. Nel libro denuncio tante altre violazioni di legge, ove scrivo che rimango a disposizione dell’A.G., in qualità di persona informata dei fatti, ad essere sentito ai sensi dell’art. 351 C.p.p.

Può spiegarci meglio cosa intende quando sottolinea che con la cannabis è tornato a vivere?

La cannabis ha letteralmente alienato il dolore cronico neuropatico, trasmesso forza muscolare, sempre nella massima lucidità mentale, senza alcun effetto collaterale negativo, anche dopo nove anni di continuo utilizzo giornaliero. Riesco a fare cose incredibili: percorro 30 km al giorno a piedi, salto la corda come fossi un pugile, sono sempre di buon umore e non mi stanco mai. Sono nove anni che non ho problemi di salute di alcun genere e che non assumo altri prodotti farmaceutici di alcun tipo, solo cannabis, senza mai avere neanche un raffreddore o una febbre.

Da maresciallo della Finanza come ha vissuto il suo primo approccio con i farmaci a base di cannabis? Era scettico a riguardo ed hanno dovuto convincerla oppure, informandosi sulle sue potenzialità, ha deciso da solo di intraprendere questa terapia “alternativa”?

Da ex maresciallo capo della Guardia di Finanza conoscevo già la sostanza per motivi di servizio, ed ho vissuto il primo approccio con la cannabis medica positivamente. Non ero né scettico né entusiasta, non avevo scelta, l’alternativa sarebbe stata la morte per intossicazione da oppiacei. Il problema principale è stato ottenere la cannabis medica, una pratica impossibile vista l’inefficienza dello Stato.

C’è ancora tanta ignoranza in materia, da chi crede che la cannabis sia solo una sostanza per ragazzini che vogliono divertirsi a chi ancora la paragona alle droghe pesanti. Nel suo ambito lavorativo invece cosa si pensa della cannabis? Nonostante siate “costretti” a combatterla, si è consapevoli che abbandonare la via della repressione gioverebbe all’intera società?

Sulla questione cannabis ruota ignoranza e forti interessi occulti e meno occulti, dalle mafie alle case farmaceutiche. Eliminare tali interessi e ogni forma di stigma gioverebbe all’intera società sotto tutti i punti di vista. E nell’ambito delle forze armate tantissimi sarebbero favorevoli alla legalizzazione, ma è impossibile non eseguire gli ordini di servizio, perché altrimenti subentra il codice militare di pace, con gravi conseguenze riguardo al rifiuto di eseguire gli ordini. La responsabilità è politica al 100%, mantenere inserita la cannabis nella seconda tabella del dpr 309/90 è assurdo.

Sono oramai noti gli ostacoli che ogni paziente deve superare per sperare di ottenere la sua cannabis terapeutica ogni mese, sia burocratici che per il prodotto che spesso scarseggia, in quanto la sua produzione, essendo affidata esclusivamente allo Stabilimento Chimico Farmaceutico militare di Firenze, è nettamente limitata. Dal suo punto di vista, da paziente per l’appunto, può sostenere che qualcosa si sta muovendo, che la situazione è migliorata in Italia negli ultimi anni o è sempre tutto fermo?

La situazione della cannabis medica in Italia, con l’attuale governo che va dicendo a mezzo informazione di massa che la cannabis è una droga pericolosa da bandire, è senza ombra di dubbio peggiorata. Ad aggravare lo scenario vi è lo Stabilimento Farmaceutico militare di Firenze, che mi giunge voce abbia interrotto la produzione, comunque irrisoria rispetto al fabbisogno nazionale e il continuo disinteresse del governo che, per l’appunto, non garantisce la quantità sufficiente di cannabis medica, lasciando tantissime persone come delle foglie al vento, costretti a rivolgersi al mercato nero o rischiare conseguenze penali con l’autoproduzione.

Quindi, dal mio punto di vista, la situazione è pessima, senza alcun passo avanti.

Ora si dice in forma, pronto a tornare in servizio. Una possibilità utopistica visto che, assumendo cannabis, la legge non glielo permetterebbe, causando a detta sua ingenti perdite economiche per lo Stato, che si trasformano in tasse e imposte che pesano sulla comunità. Ecco, come si sente a riguardo e quali sarebbero delle valide opzioni da vagliare?

Ritornare in servizio è un’opzione utopistica per me, oramai che sono in congedo, ma alienare tutti gli stigmi sulla cannabis potrebbe fare risparmiare allo Stato ingenti risorse sia economiche che umane. Trattare le patologie con la cannabis infatti potrebbe salvare la vita ed evitare il pensionamento militare e civile a tanti.

In atri termini, occultare o mistificare le preziose potenzialità terapeutiche della cannabis preclude a gran parte della società di curare adeguatamente importanti patologie, quindi condannarli alla sofferenza o alla morte.

Per 30 anni ha indossato la divisa della Guardia di Finanza servendo con lealtà lo Stato, che però l’ha ripagato con l’indifferenza, e con lei altre migliaia di pazienti. Viste le proposte per vietare la cannabis light e la legge per aumentare la pena per i reati di lieve entità legati alle droghe fino a 5 anni, qual è il suo appello a questo governo particolarmente proibizionista?

La situazione della canapa industriale, della cannabis light e quella medica, è sempre minata dalla volontà di questo governo, che associa la cannabis a una droga che porta al consumo di sostanza pesanti come eroina o cocaina. Una tesi falsa, diffusa dai proibizionisti per demonizzare questa pianta, e smontata da diversi studi scientifici che confermano che la cannabis non è una droga di passaggio.

Aumentare la pena per reati di lieve entità, significa alimentare ancora più sofferenza e morte, senza ottenere nessun risultato. Detto ciò, il mio appello a questo governo proibizionista è quello di leggere il mio libro per prendere atto della realtà, ovvero che legalizzare la cannabis è un atto di fondamentale importanza.

Parliamo di “Cannabis, la vera storia di un agente antidroga”, con la prefazione di Antonella Soldo, la coordinatrice di Meglio Legale. Qui racconta dettagliatamente la sua storia, le sfide che i pazienti devono affrontare e le vere potenzialità della cannabis in ambito terapeutico. Immagino che l’obiettivo di tanto duro lavoro sia fornire una testimonianza “speciale” che superi le barriere dell’ignoranza, in quanto redatta da un ex maresciallo della Finanza che per tutta la vita si è dovuto schierare contro questa pianta. Può dirci di più?

Sì, il mio scopo adesso è fornire la mia testimonianza a favore di tutti. Da ex Maresciallo Capo della Guardia di Finanza, ci tengo a sottolineare che non mi sono mai schierato contro la cannabis o altre sostanze, semplicemente le forze dell’ordine sono obbligate ad eseguire gli ordini, senza alcun libero arbitrio nell’interpretazione degli stessi.

Ci tengo a sottolineare che la mia dignità tutelata dalla Costituzione è stata lesa. Parlo di diritti inviolabili ed inalienabili tutelati dalla Costituzione Italiana, dalla Carta dell’U.E. dei diritti fondamentali dell’uomo, della legge 38/2010, specifica a tutele dei pazienti in terapia del dolore, in quanto, se il 90% dei medici è disinformato, se le forze dell’ordine non ricevono adeguate linee guida, se la società è plasmata dalla propaganda proibizionista, è inutile avere una certificazione in tasca che comunque si appare come dei tossici drogati. Io devo assumere 3 grammi al giorno di cannabis medica, quindi, in assenza di spazi pubblici, ove usufruire in serenità della terapia, sono costretto ad eseguirla sempre in disparte o se vedo una pattuglia delle forze dell’ordine devo nascondermi come fossi un ladro.

Infine, come spiego meglio nel libro, da ex appartenente alle forze dell’ordine, posso assicurare il totale fallimento delle politiche antidroga, sia in termini economici, sia in termini di risorse umane, con tanto di suicidi, meglio documentati dall’Osservatorio Suicidi in Divisa (OSD), circa 60 ogni anno (un tremendo bollettino di morte ben occultato all’opinione pubblica). Per tali motivi, è pura follia continuare a demonizzare la cannabis e mantenerla illegale.