A giudicare dalle anime dietro a Essentia Festival, la riuscita dell’iniziativa è assicurata. Entrambe presentate e presenti sulle nostre pagine, le realtà di River Tribe (rivertribe.it) e Tribù Sanacore (su Instagram: @tribusanacore) hanno ideato un evento in cui esprimere le conoscenze e i valori che le guidano.

Così dal 15 al 18 giugno, all’interno del Parco del Pollino, il più grande – ma poco conosciuto – parco nazionale d’Italia tra la Calabria e la Basilicata, sulle sponde del fiume Lao si terrà la prima edizione di un progetto pensato come un antidoto alla deriva dell’essere umano attraverso l’immersione nella natura e le pratiche ispirate alle tradizioni dei popoli Nativi, come la cerimonia del cacao.

In un territorio consacrato dai coloni della Magna Grecia a luogo di culto del Dio della Medicina per via delle grandi quantità e varietà di preziose erbe medicinali e aromatiche spontanee che qui vegetano lussureggianti, in un tripudio di colori e profumi, si esploreranno strumenti che hanno radici ancestrali come l’arte, la danza e il teatro, la medicina del cerchio e dell’ascolto empatico. Non mancherà la musica con Ape Chimba, Pepe Danza, Kliment e altri ancora.

Il programma completo, ricco di workshop e conferenze su temi olistici, esoterici e di ricerca spirituale è consultabile sul sito www.essentiafestival.com dove sono indicati anche i costi per l’ingresso e le possibilità di campeggio e attività outdoor oltre alle indicazioni per raggiungere l’evento.

Un appuntamento da non perdere per chi sente il bisogno di tornare alla semplicità, alla Natura riprendendo contatto con ciò che è veramente importante per vivere una vita armoniosa e in salute.