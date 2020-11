Epic Fail in Thailandia: la polizia posa trionfale davanti ad un mega sequestro di ketamina, ma era fosfato

In Thailandia in questo periodo le cose non vanno molto bene. Da settimane ci sono proteste di massa contro il re ed il governo, con scontri e una repressione brutale ai danni della popolazione. Anche per questo alle forze di polizia ed al governo non deve essere parso vero di aver scoperto un 11,5 tonnellate di ketamina in un magazzino vicino a Bangkok.

Di corsa, quindi, ad avvisare cronisti e televisioni per dimostrare la grande operazione e far vedere all’opinione pubblica l’efficienza dello stato contro il crimine. Un colpo alla criminalità dal valore di un miliardo di dollari, avevano stimato i media nazionali.

Peccato, però, che la polvere dentro i sacchi si è poi rivelata essere fosfato trisodico, un prodotto chimico utilizzato comunemente nelle industrie come additivo alimentare o come agente per la pulizia.

Avendo annunciato il bottino con grande clamore, i funzionari sono stati quindi costretti a tenere una conferenza stampa martedì per spiegare l’errore. Con tanto di goffa dichiarazione del ministro della Giustizia, Somsak Thepsuthin, che ha affermato che “quando il test per la ketamina viene applicato al fosfato trisodico può produrre un risultato falso positivo”, assicurando anche che lo stesso errore è già avvenuto in diversi altri paesi.