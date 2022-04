Entrare nel mercato della cannabis all’estero: l’esperienza di Top Crop

Pancho Santaeulalia, direttore di Cannafert: «Top Crop è il primo e unico marchio straniero che ha scommesso sull’Argentina e si è stabilito nel paese per produrre fertilizzanti a prezzi reali».

Da Top Crop

Entrare nel business della cannabis in Argentina. Questa è l’avventura che ha intrapreso Pancho Santaeulalia, che 13 anni fa ha lasciato la Spagna per l’Argentina per dirigere Cannafert, una società che distribuisce i fertilizzanti Top Crop.

Il marchio spagnolo è molto popolare non solo in Argentina, ma anche in Cile, Uruguay, Colombia e Brasile. Pancho ci racconta i suoi inizi nel settore e la situazione attuale della cannabis dopo il lancio di Reprocann.

Hai sempre lavorato nel settore della cannabis?

No, ho una laurea in Oceanografia e prima di lavorare in questo settore ho partecipato a progetti di permacultura in altri paesi dell’America Latina.

Come è nata l’idea di iniziare un’attività in un paese straniero?

In realtà, l’idea del progetto mi è stata proposta e quello che ho fatto è stato analizzarla, credere nella sua fattibilità che potevo realizzare.

Perché l’Argentina e perché nel settore della cannabis?

E’ un settore che, come ho detto, aveva ed ha molto potenziale. Sono stati fatti molti progressi e c’è ancora del lavoro da fare.

Culturalmente l’Argentina ha molto in comune con la Spagna, quindi si può supporre che col tempo faranno gli stessi passi della Spagna.

Quali difficoltà hai incontrato nell’avviamento?

Come ovunque, la burocrazia chiede sempre più fluidità e a livello economico l’Argentina ha le sue peculiarità, ma con il tempo ci si abitua.

Quali sono i vantaggi?

Quello che dicevo, a livello culturale, la lingua e molti dei modi di capirsi che condividiamo, e naturalmente questo aiuta molto. Anche se siamo distanti più di 10.000 km, abbiamo più cose in comune con un argentino che con un tedesco.

Quante persone impiegate e a quanti growshop distribuite?

Al momento l’azienda è composta da 8 persone, tra la fabbrica e il personale di vendita. Distribuiamo praticamente a tutte le coltivazioni del paese.

Ci parli del profilo del cliente e di quali prodotti di Top Crop sono più richiesti.

In Argentina abbiamo coltivatori con molti anni di esperienza, così come le nuove generazioni che sono incoraggiate a coltivare, stanche di fumare il famoso “paraguayo” che, fortunatamente, sta diventando sempre più difficile da trovare. I prodotti più popolari sono quelli che coprono le fasi più importanti del ciclo di vita della pianta. Top Bloom per la fioritura e Top Veg per la crescita.

Cannafert è il distributore ufficiale di Top Crop in Argentina. Qual è la reputazione del marchio nel paese?

Per quanto ne sappiamo, il marchio è amato e ha un pubblico soddisfatto che tende a fidarsi di Top Crop per i suoi risultati, ed è per questo che tornano a crescere con i nostri prodotti. Avere un pubblico così fedele è anche dovuto al fatto che siamo il primo e unico marchio straniero che ha scommesso sull’Argentina e si è stabilito nel paese per produrre e offrire prezzi reali e non gonfiati dai processi di importazione. Fin dall’inizio, questo ci ha dato una continuità nel mercato che non si era mai vista prima, perché tutti i prodotti stranieri entravano in modo irregolare, il che non ti dava nessuna garanzia di poter ripetere.

Molti coltivatori, quando si impratichiscono con un prodotto, preferiscono attenersi ad esso e assicurarsi dei risultati piuttosto che provare cose nuove. Essere in grado di offrire questa continuità nella gamma di growshop è qualcosa che ha fatto la differenza.

In America Latina Top Crop è ben posizionata, ci saranno nuove aperture in altri paesi dell’America Latina?

L’Argentina è cresciuta insieme all’industria. Quando siamo arrivati in Argentina nel 2013 c’erano al massimo 20 growshop in tutto il paese. Oggi ce ne sono più di 1000. Questo posizionamento è avvenuto in modo organico. Facevamo parte dell’offerta di crescita argentina quasi dall’inizio del mercato. È per questo che la gente ci conosce, attraverso il passaparola e i risultati, attraverso prezzi competitivi e non tanto attraverso le campagne pubblicitarie.

Siamo sempre aperti a nuove possibilità, ma per ora, con la crescita in Argentina, preferiamo concentrarci e continuare a dare il nostro miglior servizio piuttosto che cercare di coprire più paesi con il rischio di compromettere ciò che gli argentini meritano.

E in Argentina, cosa puoi dirci, il settore è in buona salute? Reprocann (l’anagrafe nazionale delle persone autorizzate a coltivare in modo controllato per fini medicinali e/o terapeutici) ha aiutato in qualche modo le vendite di fertilizzanti?

Sì, il settore è in buona salute e si sta consolidando anno dopo anno grazie al lavoro di tutte le aziende e imprese del settore che ogni giorno che passa affrontano il loro lavoro in modo più professionale, il che fa presagire un grande futuro a breve, medio e lungo termine. Per quanto riguarda il Reprocann, ci è portato indirettamente una maggiore permissibilità dell’autocoltivazione.

Per quanto riguarda i semi, al momento la vendita non è legale in Argentina, quando lo sarà?

Speriamo presto perché al momento la situazione è incoerente, ti permettono di avere accesso alla coltivazione ma non al seme. Ma in queste cose è la normalizzazione che finisce per generare il cambiamento.

Quale consiglio daresti a qualcuno che vuole iniziare un’attività nel settore della cannabis?

Che è un settore in cui c’è ancora molto da sviluppare, e che dovrebbero prenderlo sul serio e andare avanti.