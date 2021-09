Enteogeni, nasce una nuova collana editoriale

Continua a crescere anche in Italia l’attenzione generale sui vari aspetti dell’universo psichedelico. Lo conferma la nuova collana ad hoc proposta da AnimaMundi, editore indipendente di Otranto, con un primo volume fresco di stampa: Enteogeni: alleati per la rinascita spirituale. Linee-guida per esperienze psichedeliche produttive e sicure. Si tratta della traduzione di un testo agile ma approfondito curato nel 2015 da Ralph Metzner (1936-2019), psicologo tedesco-statunitense già coinvolto nelle prime ricerche sul campo con Timothy Leary e Richard Alpert (con i quali ha anche firmato il classico The Psychedelic Experience del 1964), nonché psicoterapeuta e professore emerito presso il California Institute of Integral Studies di San Francisco.

Il libro – primo di Metzner mai tradotto in italiano – si pone soprattutto come sintesi ragionata di informazioni, consigli ed esperienze maturate in decenni di sessioni, eventi e workshop internazionali concernenti una varietà di piante e sostanze psichedeliche. Vengono affrontati temi come l’intenzione e la preparazione iniziali, le pratiche applicative più consone ed efficaci, l’attenzione alle precauzioni e alla sicurezza degli psiconauti, nonché l’importanza della fase integrativa successiva. Tutto ciò relativo a un’estesa gamma di enteogeni: dall’Lsd ai funghi psilocibinici, dall’ayahuasca all’iboga alle triptammine psicoattive come Dmt e Mdma. Né manca l’accento sulle cerimonie tradizionali e le usanze dei nativi: elementi indispensabili, pur con l’attualizzazione odierna, per utilizzare con rispetto queste “medicine dello spirito” e trovarne giovamento a ogni livello.

Insieme alla prefazione del noto psichiatra ceco Stanislav Grof, questo prezioso manuale sui generis di Metzner sottolinea così l’obiettivo primario della collana Enteogeni: “svolgere un lavoro di cucitura del passato con il presente, collegando le voci e le esperienze dei pionieri con le testimonianze dei ricercatori odierni, di mettere in relazione la ricerca in corso in tante parti del mondo con quanto va accadendo in Italia”. Non a caso esce anche la riedizione di Funghetti: un classico della letteratura psichedelica nostrana, realizzato agli inizi degli anni ’90 da Giorgio Samorini sotto lo pseudonimo di Silvio Pagani. Mentre per fine anno è prevista la pubblicazione dell’antologia (curata dalla rete Psy*Co*Re) che raccoglie una serie di interventi selezionati dalle edizioni 2019 e 2020 degli Stati Generali della Psichedelia in Italia.