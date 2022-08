ENPA – Ente nazionale protezione animali

Solo nel 2021, le sedi territoriali dell’Ente Nazionale Protezione Animali hanno aiutato direttamente 89.791 animali. Rispetto all’anno precedente è diminuito il numero degli animali soccorsi (ed è un buon segnale) passato da 25.857 a 22.126, che resta comunque un dato importante per riassumere l’impegno dei suoi volontari: stiamo comunque parlando in media di 60 animali al giorno.

E come ogni estate, anche questa si avvia ad essere la stagione più impegnativa per le numerose segnalazioni e chiamate che l’ENPA riceve. Infatti sono centinaia gli animali avvistati per strada e chi si imbatte in loro non sa esattamente come intervenire o quali autorità avvistare. Per questo l’ENPA ha realizzato un piccolo video vademecum disponibile su YouTube per spiegare come è meglio comportarsi, non solo per garantire la sicurezza dell’animale abbandonato, ma anche la propria, dal momento che spesso e volentieri questi animali si incontrano in prossimità di strade anche molto trafficate.

Per sostenere tutte le attività di questo ente che si prende cura degli animali da 150 anni ormai è possibile destinargli il 5X1000 (basta inserire il suo codice fiscale, 80115060586, nella dichiarazione dei redditi), fare una donazione, piccola o grande che sia può fare la differenza per le migliaia di trovatelli che trovano rifugio nelle sue strutture, o diventare socio o volontario.