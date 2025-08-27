Emilia Street Parade: Santarcangelo in festa con i Mutoid

Contro-informazioneIn evidenzaRepressione

Celebrare la riqualificazione della città coinvolgendo persone e associazioni, e mandare un abbraccio solidale alla Mutoid Waste Company, arrivata a Santarcangelo di Romagna ormai 35 anni fa: è questo il senso profondo della “Emilia Street Parade“, l’ultima iniziativa lanciata dal sindaco Filippo Sacchetti.

L’idea nasce per celebrare la riqualificazione della città avvenuta negli ultimi 10 anni grazie al recupero di spazi pubblici e alla creazione di piste ciclabili che mettono in comunicazione il comune di Santarcangelo direttamente con Rimini. La realizzazione pratica del progetto, invece, è avvenuta grazie alla collaborazione dell’associazione Città viva, che insieme all’amministrazione comunale ha coinvolto diverse realtà del territorio.

EMILIA STREET PARADE: CELEBRARE LA CITTÀ, ABBRACCIARE I MUTOID

“Con l’occasione intendiamo anche riabbracciare idealmente sulla porta d’ingresso di Santarcangelo la Mutoid Waste Company arrivata proprio dalla via Emilia 35 anni fa e che è oramai parte e una delle anime della nostra città”, ha sottolineato il sindaco a Rimini Today.

L’evento, previsto per sabato 20 settembre, vedrà quattro postazioni musicali con deejay set distribuiti in punti strategici del tracciato e otto punti ristoro gestiti da altrettanti bar del centro città, che saranno raggiunti con una biciclettata di gruppo che partirà alle 17 da da Santa Giustina per arrivare all’area della festa.

“L’evento rappresenta infatti un segno concreto di apertura e unità: mettere insieme le attività del centro e quelle della via Emilia significa creare una rete ampia, che valorizza tutti. È un’occasione per rafforzare il senso di comunità e dimostrare che Santarcangelo, quando lavora insieme, sa offrire qualcosa di unico”, ha sottolineato il sindaco.

Il riferimento è soprattutto ai Mutoid e alla recente sentenza del Consiglio di Stato che considera come abusivo il sito che da 35 anni curano e alimentano con le proprie creazioni e iniziative. L’amministrazione comunale si è da subito schierata con il gruppo arrivato qui dall’Inghilterra.

I Mutoid hanno condiviso una petizione e presentato un ricorso legale, stanno organizzando iniziative pro Mutonia e aggiornano in modo costante la loro pagina Facebook “Mutonia”.

Come ricordato su Dolcevitaonline.it, “la minaccia di demolizione che grava su Mutonia non è solo un attacco a un insediamento artistico, ma il sintomo di una società in crisi, sempre più incapace di accogliere le differenze e pronta a reprimere ogni forma di espressione alternativa, come provano gli ultimi decreti legge anti rave e il decreto legge sicurezza ormai legge liberticida“. 

