Senza efficacia drogante non c’è reato: scarcerato imprenditore dopo il sequestro da 460 chili



Un giovane imprenditore agricolo, accusato di traffico di stupefacenti quando in realtà deteneva canapa legale, è stato ingiustamente detenuto per 3 giorni in carcere.

Accade in Puglia dove la brutta storia è stata resa pubblica dagli avvocati che lo assistono, Lorenzo Simonetti e Claudio Miglio di Tutela Legale stupefacenti, che denunciano il ricorso a operazioni prive di analisi tossicologiche preventive e definiscono la vicenda come “traumatica e ingiusta”.

ARRESTATO E SCARCERATO: NESSUNA PROVA DI EFFICACIA DROGANTE

Nel sequestro, le forze dell’ordine hanno rinvenuto e classificato come stupefacenti oltre 362,76 kg in panette da 100 grammi di hashish e 101,35 di fiori, per un totale di oltre 460 chilogrammi di prodotto. In realtà, si trattava di derivati di Cannabis Sativa L. certificata, privi di efficacia drogante secondo i certificati d’analisi tossicologici a disposizione dell’indagato.

E quindi il GIP, il Giudice per le indagini preliminari, ha rigettato la richiesta di custodia cautelare in carcere del PM, ordinando invece l’immediata scarcerazione, senza nessuna misura cautelare. Nelle motivazioni, il giudice sottolinea che «allo stato non è affatto scontato che il materiale abbia efficacia drogante o psicotropa» e che, senza analisi scientifiche valide e tracciate, non sussistono gravi indizi di colpevolezza.

NON BASTA LE PRESENZA DI INFIORESCENZE PER CONFIGURARE UN REATO

Un provvedimento che, secondo gli avvocati, richiama il principio di offensività in concreto, stabilito dalle Sezioni Unite della Cassazione nella parte in cui fa salvi i derivati privi di efficacia drogante secondo il principio di offensività (n. 30475/2019) e ribadito dalla Relazione n. 33/2025: non basta la mera presenza di infiorescenze per configurare un reato, ma occorre dimostrare l’idoneità a produrre effetti psicoattivi.

Gli avvocati hanno dunque evidenziato come l’indagato operasse nel perimetro della giurisprudenza in materia, con prodotti tracciati e destinati a usi leciti. E la notizia si aggiunge al recente dissequestro di piante “in campo” oltre a fiori e oli CBD di un altro imprenditore.

Non solo, perché di recente abbiamo assistito all’ordinanza del Tribunale di Trento che ha riconosciuto proprio questo principio: come ribadito dalla precedente relazione della Cassazione, “l’azione penale non può colpire prodotti privi di efficacia drogante”.

E nel frattempo la Commissione Agricoltura del Parlamento europeo, ha riconosciuto la piena legalità di ogni parte della pianta, compresi fiori e foglie, purché derivino da varietà certificate a basso contenuto di THC. Il prossimo passaggio sarà il voto in Plenaria sul testo, che poi dovrà essere negoziato tra Parlamento europeo, Commissione europea e Consiglio dell’Unione europea (i governi degli Stati membri).